روزنامه های امروز به موضوعاتی نظیر بررسی فعال شدن اسنپ بک پرداختند.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0641\u0639\u0627\u0644 \u0634\u062f\u0646 \u0627\u0633\u0646\u067e \u0628\u06a9\u060c\u00a0 \u062f\u0633\u062a \u0628\u0631\u062a\u0631 \u06cc\u0645\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0648\u0627\u0636\u0639 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646 \u0647\u0627 \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u0628\u0631 \u062d\u0641\u0638 \u0648\u062d\u062f\u062a \u062f\u0631 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u06cc\u062a\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n