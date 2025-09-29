روزنامه های امروز به موضوعاتی نظیر بررسی فعال شدن اسنپ بک پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان- بررسی فعال شدن اسنپ بک،  دست برتر یمن در حمله به مواضع صهیون ها و همچنین تاکید بر حفظ وحدت در شرایط امروز کشور تنها بخشی از تیتر امروز روزنامه های کشورمان است.

صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۷ مهر

پزشکیان: اگر تحریم‌ها رفع شوند، امکان گفت‌و‌گو و مذاکره وجود دارد
اسنپ‌بک شکستی سیاسی برای اروپا رقم زد/ اگر جنگ ۱۲ روزه دو ماه طول می‌کشید اکنون اسرائیلی وجود نداشت
عراقچی: احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت، غیر قانونی است
اجباری شدن پیش‌دبستانی از ۵ سالگی در کمیسیون آموزش مجلس تصویب شد
طرح جامع قانون مرزبانی در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد
پزشکیان: مسیر ملت ایران، ایستادگی و عزتمندی در برابر زورگویان است
برنامه‌های دولت در مواجهه با تحریم‌های ظالمانه بررسی و نهایی شده است
استفاده غرب از مذاکره به عنوان فریب برای محدود کردن توان دفاعی ایران
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۷ مهر
