سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه از تولید ۴ هزار تن گوشت سفید در این شهرستان از ابتدای امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - محمدی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: در شش ماه نخست سال، بیش از ۲ میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان صورت گرفته که منجر به تولید بیش از ۴ هزار تن گوشت سفید شده است.
او افزود: علی رغم مشکلات و شرایط خاص، از جمله وقوع جنگ ۱۲ روزه در ابتدای سال، با تلاش بیوقفه مرغداران و برنامه ریزی و پیگیریهای جهاد کشاورزی و شرکتهای تعاونی مرغداران شهرستان، هیچ گونه وقفهای در امر جوجه ریزی واحدهای مرغ گوشتی صورت نگرفته و شاهد فعالیت واحدهای مرغداری همچون گذشته بودهایم.
محمدی با بیان اینکه شهرستان سربیشه یکی از قطبهای استان در تولید گوشت سفید است، به ظرفیت موجود اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر ۸۴ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت بیش از یک میلیون و سیصد هزار قطعه در شهرستان وجود دارد که ظرفیت تولید سالانه ۹ هزار و ۸۰۰ تن گوشت مرغ را فراهم میکند و علاوه بر آن با توجه به شرایط مساعد جهت پرورش، سرمایه گذارانی نیز پیگیر ایجاد واحدهای جدید هستند که خود موجب رونق و پویایی این صنعت در شهرستان خواهد شد.
به گفته سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه در زمینه حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع آنها با توجه به اینکه نبود کشتارگاه یکی از مشکلات اصلی پرورش دهندگان مرغ گوشتی است، پیگیریهای لازم در خصوص ایجاد کشتارگاه در شهرستان صورت گرفته و امید آن است با همت سرمایه گذاران و بهره برداری کشتارگاه، بخشی از مشکلات مرغداران برطرف شود.