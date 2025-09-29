باشگاه خبرنگاران جوان - گردو یکی از انواع مغز‌ها است که شکلی شبیه به مغز دارد و سرشار از پروتئین، آنتی‌اکسیدان‌ها، فیبر و اسید‌های چرب امگا ۳ است. از جمله خواص گردو می‌توانیم به کاهش خطر ابتلا به سرطان، بهبود عملکرد مغز، تقویت سلامت قلب و کاهش التهاب اشاره کنیم. برداشت این محصول پر خاصیت معمولاً از اواخر شهریور تا اوایل مهرماه انجام می‌شود و زمان مناسب برداشت آن به شرایط آب و هوایی و نوع گردو بستگی دارد.

در روز‌های نخستین فصل پاییز درختان گردو در روستای گردشگری توآباد در بخش آبگرم شهرستان آوج استان قزوین به بار نشسته و باغداران مشغول برداشت این محصول پرخاصیت هستند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

