شهروندخبرنگار ما تصاویری از برداشت گردو در باغ‌های روستای گردشگری توآباد از توابع بخش آبگرم استان قزوین را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - گردو یکی از انواع مغز‌ها است که شکلی شبیه به مغز دارد و سرشار از پروتئین، آنتی‌اکسیدان‌ها، فیبر و اسید‌های چرب امگا ۳ است. از جمله خواص گردو می‌توانیم به کاهش خطر ابتلا به سرطان، بهبود عملکرد مغز، تقویت سلامت قلب و کاهش التهاب اشاره کنیم. برداشت این محصول پر خاصیت معمولاً از اواخر شهریور تا اوایل مهرماه انجام می‌شود و زمان مناسب برداشت آن به شرایط آب و هوایی و نوع گردو بستگی دارد.
در روز‌های نخستین فصل پاییز درختان گردو در روستای گردشگری توآباد در بخش آبگرم شهرستان آوج استان قزوین به بار نشسته و باغداران مشغول برداشت این محصول پرخاصیت هستند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

تصاویری از برداشت گردو در روستای گردشگری توآباد بخش آبگرم

برداشت گردو در روستای گردشگری توآباد بخش آبگرم

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: برداشت گردو ، برداشت محصول ، محصول کشاورزی
خبرهای مرتبط
شهروند خبرنگار قزوین؛
آغاز برداشت گردو و بادام از باغ های روستای توآباد + فیلم
ابوالفضل ایوبی؛
پرورش خوشه انگور دو رنگ حاصل دسترنج باغبانی در روستای کشمرز تاکستان + فیلم و تصاویر
حسین ظفرآبادی؛
سبزی نعناع در روستای ظفرآباد شیراز آماده چیدن شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای زیبا از گروه سرود ۲۰۰ نفره اجلاسیه شهدای ماهدشت + فیلم
مراسم یادواره شهدای دفاع مقدس و گرامیداشت اولین سالگرد شهادت دبیرکل حزب الله لبنان در هریس + عکس
آخرین اخبار
مراسم یادواره شهدای دفاع مقدس و گرامیداشت اولین سالگرد شهادت دبیرکل حزب الله لبنان در هریس + عکس
اجرای زیبا از گروه سرود ۲۰۰ نفره اجلاسیه شهدای ماهدشت + فیلم
حذف سهمیه شاغلین در آزمون استخدامی آموزش و پرورش درخواست متقاضیان شد
مشکلات ساماندهی کارگران مرز شلمچه از زبان شهروندخبرنگار
برگزاری آیین افتتاحیه المپیاد ورزشی ایثار شهرستانهای استان تهران در بهارستان + عکس
دانش آموزان ایرانشهری مزار گلزار شهدا را عطرآگین کردند + عکس
مشکلات دانشجویان شبانه دانشگاه صنعتی شاهرود از زبان شهروندخبرنگار
نارضایتی ادامه دار متقاضیان آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش از اعلام نتیجه
برگزاری سومین مرحله رزمایش مشق همدلی در سمنان به مناسبت آغاز سال تحصیلی + عکس
غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای روستای توآباد در هفته دفاع مقدس +عکس