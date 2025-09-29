رئیس سازمان چای کشور از خرید ۹۰ هزار و ۴۰۰ تن برگ سبز چای از چایکاران شمال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور در گفتوگو با خبر ۲۰ شبکه باران گفت: بیش از ۹۰ هزار و ۴۰۰ تن برگ سبز چای از چایکاران استانهای گیلان و مازندران خریداری شده است.
او افزود: ۴۹ هزار و ۷۹۱ تن از این مقدار چای خریداری شده (معادل ۵۵ درصد) چای درجه یک و مابقی چای درجه ۲ بوده است.
رئیس سازمان چای کشور ارزش این میزان برگ سبز چای خریداری شده را ۱۹۵۰ میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: ۸۰ درصد این مبلغ پرداخت شده است.
جهانساز همچنین گفت: تاکنون ۲۰ هزار و ۳۴۰ تن چای خشک از برگهای سبز تولیدی کارخانه چایسازی فعال شمال کشور تولید شده است.