کشت ۱۰۰ میلیون بوته نشاء در جنوب کرمان

باشگاه خبرنگاران جوان - فریناز حسین جانی، صادق حسین زاده گفت: بیش از ۷۲۰۰ بهره‌بردار در این حوزه فعالیت دارند و بیشترین حجم تولید مربوط به خیار سبز گلخانه‌ای است.



وی افزود: با وجود ۳۰۲۰ هکتار گلخانه فعال، پیش‌بینی می‌شود منطقه جنوب کرمان در فصل پاییز و زمستان امسال بیش از ۵۵۰ هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای تولید کند و به قطب اصلی این محصولات در کشور تبدیل شود.



حسین زاده عنوان کرد: قلیم متنوع منطقه جنوب کرمان که شامل هشت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، منوجان، قلعه‌گنج، فاریاب، رودبار جنوب و جازموریان است، به یکی از مراکز اصلی تولید محصولات گلخانه‌ای از جمله توت‌فرنگی، انواع فلفل، بادمجان، خیار و گوجه‌فرنگی در کشور بدل شده است.



وی بیان کرد: این محصولات به صورت کشت خاکی و هیدروپونیک تولید و به بازار‌های داخلی و خارجی عرضه می‌شوند.



حسین زاده گفت: این حجم تولید، جنوب کرمان را به یکی از نقاط استراتژیک کشور در تأمین محصولات گلخانه‌ای تبدیل کرده است.



