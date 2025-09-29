کشت ۱۰۰ میلیون بوته نشاء در جنوب کرمان

به گفته مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰۰ میلیون بوته نشاء در گلخانه‌های جنوب کرمان مصرف شود که ۱۰ میلیون عدد از آن در خود جنوب کرمان تولید و مابقی از سایر استان‌ها تأمین می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان - فریناز حسین جانی، صادق حسین زاده گفت: بیش از ۷۲۰۰ بهره‌بردار در این حوزه فعالیت دارند و بیشترین حجم تولید مربوط به خیار سبز گلخانه‌ای است.


وی افزود: با وجود ۳۰۲۰ هکتار گلخانه فعال، پیش‌بینی می‌شود منطقه جنوب کرمان در فصل پاییز و زمستان امسال بیش از ۵۵۰ هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای تولید کند و به قطب اصلی این محصولات در کشور تبدیل شود.


حسین زاده عنوان کرد: قلیم متنوع منطقه جنوب کرمان که شامل هشت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، منوجان، قلعه‌گنج، فاریاب، رودبار جنوب و جازموریان است، به یکی از مراکز اصلی تولید محصولات گلخانه‌ای از جمله توت‌فرنگی، انواع فلفل، بادمجان، خیار و گوجه‌فرنگی در کشور بدل شده است.


وی بیان کرد: این محصولات به صورت کشت خاکی و هیدروپونیک تولید و به بازار‌های داخلی و خارجی عرضه می‌شوند.


حسین زاده گفت: این حجم تولید، جنوب کرمان را به یکی از نقاط استراتژیک کشور در تأمین محصولات گلخانه‌ای تبدیل کرده است.

اصغر
۱۹:۰۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
ازآنجایی که جنوب کرمان از نظر کشت گلخانه در کشور اولین مقام در دنیا شاید بینظیر باشد ولی متاسفانه بانک کشاورزی متولی و پشتیبان کشاورز باشد ولی شوربختانه و متاسفانه اینطور نیست وام‌های کشاورزی به بخش کشاورزی اختصاص داده نمیشود که در این خصوص مشکل جدی وجود دارد
