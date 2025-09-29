باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

والدین نباید خانه را مدرسه کنند + فیلم

روانشناس برنامه تلویزیونی در خصوص فضای خانه‌‌ و مدرسه توضیحاتی ارائه کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مستوره سادات مدرسی، روانشناس با حضور در برنامه‌ صبحانه بخیر ایران‌ در مورد فضای مدرسه و خانه نکاتی بیان‌کرد.

 

 
مطالب مرتبط
والدین نباید خانه را مدرسه کنند + فیلم
young journalists club

آماده‌کردن کودکان وابسته برای حضور در مدرسه

والدین نباید خانه را مدرسه کنند + فیلم
young journalists club

چرا کودک‌مان دچار اضطراب جدایی می‌شود؟!

ایجاد جذابیت در مدرسه بهترین روش جذب كودكان به این محیط

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ادامه‌دار بودن کمبود شیرخشک رژیمی در داروخانه‌ها + فیلم
۹۰۳

ادامه‌دار بودن کمبود شیرخشک رژیمی در داروخانه‌ها + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۴
حمله نیروهای امنیتی شیکاگو به معترضان با گازش اشک‌آور + فیلم
۶۳۹

حمله نیروهای امنیتی شیکاگو به معترضان با گازش اشک‌آور + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۴
بازداشت به دلیل دست نوشته + فیلم
۶۳۴

بازداشت به دلیل دست نوشته + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۴
شلیک صهیونیست‌ها به پزشک فلسطینی در بیمارستان ناصر + فیلم
۶۲۸

شلیک صهیونیست‌ها به پزشک فلسطینی در بیمارستان ناصر + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۴
از خرید سوخت مکمل در جایگاه های سوخت خودداری کنید + فیلم
۶۲۰

از خرید سوخت مکمل در جایگاه های سوخت خودداری کنید + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.