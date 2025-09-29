باشگاه خبرنگاران جوان - جهان امروز ما آغشته به تبلیغات است. از کرم و کفش و لباس گرفته تا وسایل جدیدی که جای دست و پا را برای ما پر کرده‌اند و همه کار انجام می‌دهند! هیچ راه فراری هم نیست؛ گوشی‌های همراه، تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر و حتی تلویزیون و در و دیوار هم همیشه برای ما پیشنهاد خریدهای تازه دارند. اما آیا از خودمان پرسیده‌ایم که در زندگی روزمره، به چند درصد از این خرت و پرت‌های وسوسه‌برانگیز، نیاز واقعی داریم؟در دورانی که تجمل و انباشت کالا به عنوان نشانه موفقیت و راحتی و تمول تبلیغ می‌شود، بیایید دوباره به صدای سبک زندگی اسلامی گوش دهیم: «زندگی ساده، با تمرکز بر معنویت، آرامش و رضایت درونی.» در این گزارش می‌خواهیم گریزی داشته باشیم به یک سبک زندگی فراموش شده! سبکی که در میان های و هوی سبک‌های تجملاتی شاید به چشم بعضی‌ها نیاید اما خیلی‌ها با استفاده از آن، زندگی راحتی را تجربه کرده‌اند.

نترسید. قرار نیست زندگی‌تان تبدیل به شعب ابوطالب شود. سبک زندگی ساده به معنای زندگی بی‌روح نیست؛ بلکه تعریفی بر مبنای انتخاب آگاهانه، پرهیز از زیاده‌روی و آزاد کردن ذهن و قلب از بند مادیات دارد. اسلام هم با ظرافت این مسیر را ترسیم کرده است و دانش معاصر نیز تایید می‌کند که این راه از لحاظ روانی و اجتماعی ثمربخش است.

پایه‌های دینیِ زندگی ساده

قرآن کریم بارها ما را از اسراف برحذر داشته و به میانه‌روی در مصرف دعوت کرده است. خداوند در سوره اعراف می‌فرماید: « كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» به این معنی که بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید؛ همانا خداوند اسرا‌ف‌کنندگان را دوست ندارد. در آیه ۶۷ سوره فرقان نیز آمده است: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا» یعنی آنان که چون خرج می‌کنند نه اسراف دارند و نه حتی بخل می‌ورزند بلکه راهی بین این دو را انتخاب کرده‌اند. راه بین اسراف و خسیس بودن در زندگی، همان سبک زندگی پیامبر رحمت صل الله علیه و آله و سلم است. لباس‌های ایشان همیشه مرتب بود، دندان‌هایشان مسواک زده و عطرشان خوش اما هیچ‌گاه نه به خودشان و نه حتی به دیگران برای پوشیدن همه لباس‌هایی که در آن زمانه موجود بود و بزرگان و اشراف قریش می‌پوشیدند سخت نمی‌گرفت. خانه‌شان به اندازه، خوراکشان موجه و لبخندشان دلنشین و ملایم بود. و همیشه می‌فرمود: «ساده‌زیستی بخشی از ایمان است.» و «هیچ بطری‌ای بدتر از شکم پر نمی‌شود. اگر ناچار باشید برای پر کردنش، یک سوم به غذا، یک سوم به نوشیدن و یک سومش را برای نفس بگذارید.»