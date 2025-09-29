باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - یوسف علوی، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس، در مراسم نمادین جشن عاطفه‌ها که در دبستان ابوقداره شیراز برگزار شد، از ادامه پویش «آینده‌ساز باشیم» تا ۱۵ مهرماه خبر داد و گفت: این پویش با هدف ترویج فرهنگ انفاق و تأمین لوازم تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند، با همکاری کمیته امداد، آموزش و پرورش، صدا و سیما و سایر نهادها در سراسر کشور برگزار می‌شود.

او با اشاره به تحت پوشش بودن بیش از ۵۱ هزار دانش‌آموز نیازمند در استان فارس، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با همراهی خیرین، هیچ دانش‌آموزی به دلیل کمبود امکانات از تحصیل باز نماند.

علوی راه‌های مشارکت در این پویش را شامل مراجعه به دفاتر کمیته امداد، مراکز نیکوکاری محلی، مدارس و استفاده از درگاه‌های بانکی و کد دستوری #۰۷۱۸۸۷۷ عنوان کرد و افزود: امسال با توجه به کاهش استفاده از پول نقد، تمرکز اصلی بر روش‌های الکترونیکی و فضای مجازی بوده و تنها چند پایگاه حضوری به‌صورت نمادین فعال هستند.

او با اشاره به جمع‌آوری بیش از ۵۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی در سال گذشته، پیش‌بینی کرد این رقم امسال با استقبال مردم به بیش از ۶۰ میلیارد تومان برسد.

علوی در پایان تأکید کرد: کمک‌های جمع‌آوری‌شده در همان مناطق و با همکاری فرهنگیان و مسئولان مساجد بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع خواهد شد.