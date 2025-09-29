باشگاه خبرنگاران جوان - در حالیکه شهرستان های کاشمر، خلیل‌آباد، بردسکن، مه‌ولات، ششتمد و سبزوار واقع در غرب و جنوب غرب خراسان رضوی در میانه ۲ خط ریلی مشهد- تهران و مشهد-بافق (شمال به جنوب) قرار گرفته‌اند، اما اتصال این ۶ شهرستان به دو خط راه‌آهن اصلی به رویایی برای این مناطق تبدیل شده است.

بر طبق اعلام مسوولان محلی برای پیوستن ۶ شهرستان یاد شده در خراسان رضوی به شبکه ریلی کشور طرح مطالعاتی اتصال راه‌آهن مشهد- تهران به راه‌آهن مشهد- بافق از مسیر کاشمر و دیگر شهرستان های مذکور در سال ۱۳۹۱ آغاز شده است.

با گذشت بیش از ۱۳ سال فقط بخشی از این طرح مطالعاتی به ثمر نشسته و هنوز اجرای این طرح مصوب در بخش مطالعاتی، در هاله ای از ابهام قرار دارد.

مزایای اقتصادی و اجتماعی یک خط آهن ۲۲۰ کیلومتری

فرماندار کاشمر در این خصوص گفت: طرح مطالعاتی اتصال کاشمر، مه‌ولات، خلیل‌آباد، سبزوار، ششتمد و بردسکن به شبکه ریلی با خط آهنی به طول ۲۲۰ کیلومتر آغاز شده و ۱۴۰ کیلومتر آن تکمیل شده است، فرمانداران این خطه خواستار تسریع در پیگیری طرح مطالعاتی اتصال راه آهن مشهد- بافق به مشهد- تهران از طریق این خط آهن هستند.

محمد قربانی افزود: برای اجرای طرح مطالعاتی در۸۰ کیلومتر باقی مانده باید با پیگیری‌های مستمر و مجدانه، این مطالعات به سرانجام برسد و زمینه آغاز عملیات اجرایی فراهم شود.

وی تصریح کرد: با اجرای پروژه مزبور، راه‌آهن بافق- مشهد به راه‌آهن تهران-مشهد متصل می‌شود که به معنای ایجاد یک شریان حیاتی جدید است.

به گفته وی، این مسیر با عبور از شهرستان‌های مه ولات، کاشمر، خلیل‌آباد، بردسکن و ششتمد در نهایت به ایستگاه راه‌آهن سبزوار خواهد رسید و علاوه بر جابه‌جایی مسافر می تواند برای ترانزیت و جابجایی بار منطقه به بنادر و مبادی خروجی کشور مورد استفاده ویژه‌ قرار گیرد و منطقه را به مرکز ثقل اقتصادی تبدیل کند.

فرماندار کاشمر به ظرفیت عظیم معدنی در منطقه ترشیز بویژه بردسکن اشاره کرد و گفت: در مرحله نخست با اتصال کاشمر و بردسکن به ایستگاه نصرآباد شهرستان مه ولات می توان مواد معدنی خام معادن منطقه را به مراکز فرآوری در دیگر نقاط کشور منتقل کرد و یا برای صادرات به بنادر جنوبی فرستاد که خود تحولی بزرگ برای اقتصاد معدنی منطقه است.

فرمانداران: راه آهن، فرصت طلایی و نیاز حیاتی

علی گرمابی، فرماندار خلیل‌آباد نیز با تاکید بر ضرورت توسعه پایدار منطقه گفت: ما دیگر به تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای فکر نمی‌کنیم، دغدغه ما توسعه کلان منطقه است و راه‌آهن، نیاز اصلی و حیاتی ماست و این فرصتی طلایی نباید از دست برود.

ریحانه شریعتی، فرماندار مه ولات نیز ضمن گله مندی از ناایمن بودن جاده‌های منطقه اظهار کرد: مردم ما بیش از این تحمل داغ فوت عزیزانشان بواسطه تصادفات جاده ای را ندارند، لذا بی‌وقفه پیگیر خواهیم بود تا این طرح ریلی امیدبخش در زمان مناسب آغاز و به بهره‌برداری برسد.

حسین فیض‌آبادی، فرماندار ششتمد نیز گفت: ۷۰ کیلومتر از این مسیر در حوزه این شهرستان قرار دارد و ما آماده هرگونه همکاری برای تسهیل عملیات اجرایی خط آهن از مه ولات تا سبزوار هستیم.

محمد قربانی فرماندار کاشمر از هماهنگی و اتفاق نظر مدیران اجرایی شهرستان های منطقه برای پیگیری احداث این خط آهن خبر داد و گفت: فرمانداران منطقه با امضای یک درخواستی رسمی از استاندار خراسان رضوی خواسته اند تا با برگزاری جلساتی در سطح استانی و با حضور نمایندگان مجلس، مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت توسعه زیرساخت حمل و نقل و معاونان استاندار، اعتبار لازم برای این طرح تخصیص یابد و روند اجرای آن تسریع شود.

تودرتوی تامین اعتبار برای طرح مطالعاتی

کارشناس راه‌آهن شرکت توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل خراسان رضوی گفت: طول مسیر این خط ریلی به دلیل شرایط جغرافیایی از ۲۲۰ کیلومتر اولیه به ۲۸۰ کیلومتر افزایش یافته و هزینه‌ای حدود ۲۲۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای آن پیش‌بینی می‌شود.

علیرضا دیواندری افزود: از طرفی جابه‌جایی بار و ترانزیت کالا اصلی‌ترین توجیه اقتصادی این طرح ریلی است.

حسین نازدار، مدیر طرح های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در خراسان رضوی نیز به ایرنا گفت: مطالعات مرحله نخست این طرح ریلی انجام شده و اکنون پیگیر تامین منابع برای اجرای فاز دوم طرح مطالعاتی هستیم تا در نهایت اجرای طرح در آینده انجام شود.

به گفته مسوولان اجرایی طرح ریلی راه آهن مه ولات-سبزوار با پیش بینی اعتبار ۲۲۰ هزار میلیارد ریالی در خم نخست، یعنی طرح مطالعاتی مانده است و نه برای اعتبار کلان اجرایی بلکه برای تزریق اعتبار طرح مطالعاتی نیازمند مصوبات بودجه‌ای است.

منبع: ایرنا