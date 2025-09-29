باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رهبری سرمربی تیم ملی سابر ایران با اشاره به بازی‌های کشور‌های اسلامی از مشخص شدن ترکیب نهایی این تیم در یک هفته آینده خبر داد و اظهار داشت: تقریبا ترکیب اصلی تیم مشخص شده، اما هنوز تکمیل نشده که یک هفته تا ۱۰ روز این فهرست نهایی خواهد شد.

وی ادامه داد: در دوره گذشته بازی‌های کشور‌های اسلامی عملکرد خوبی داشتیم و موفق شدیم در بخش انفرادی و تیمی برای کشورمان کسب مدال کنیم، از آن ترکیب علی پاکدامن را داریم که به همراه محمد فتوحی از چهره‌های باتجربه ما به شمار می‌روند و در کنار آنها طا‌ها کارگرپور را هم به میدان می‌فرستیم و امیدواریم با انتخاب نفر چهارم، شاهد تکرار موفقیت‌های دوره قبل در این دوره باشیم.

سرمربی تیم ملی سابر ایران در خصوص اینکه نفر چهارم با چه شیوه و روشی انتخاب خواهد شد، تصریح کرد: قرار است جلسه‌ای با کمیته فنی فدراسیون در این خصوص داشته باشیم تا در این خصوص تصمیم‌گیری شود. بحث رقابت انتخابی یا عملکرد ورزشکاران در مسابقات اخیر برون‌مرزی می‌تواند از جمله موارد مطرح شده در این نشست باشد، اما هنوز هیچ موردی قطعی نشده و باید پس از این جلسه فنی، در خصوص آن صحبت کرد.

رهبری در واکنش به این سئوال که چه نتیجه‌ای برای تیم ملی قابل تصور است، گفت: تیم ملی سابر ایران پوست اندازی کرده و این لازم بود. در مسابقات پیش‌رو ۲ بازیکن باتجربه را داریم که سال‌ها برای شمشیربازی ایران به میدان رفته و کسب افتخار کرده‌اند و ۲ جوان با انگیزه را هم داریم که باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. در انفرادی فکر می‌کنم مشکلی نداشته باشیم، اما در تیمی قول مدال نمی‌دهم، اما تلاش می‌کنیم در این بخش نیز به مدال برسیم.

وی در مورد رقبای اصلی تیم ملی سابر ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی تاکید کرد: رقبای اصلی ما نمایندگان مصر و ازبکستان هستند که بدون شک کار سختی برابر آنها خواهیم داشت. بازیکنان مصر در آمریکا تمرین می‌کنند و در رویداد‌های مختلف به میدان می‌روند، ازبک‌ها هم در کمپ فرانسه تمرین کرده و در آنجا روند آماده‌سازی خود را پیگیری می‌کنند، البته یک یا دو سابریست از کشور‌هایی مانند ترکیه را هم داریم که اگر می‌خواهیم به مدال و موفقیت برسیم، نباید به آنها فکر کرد و باید با قدرت وارد این بازی‌ها شویم.

گفتنی است این دوره از بازی‌های کشور‌های اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ و به میزبانی ریاض عربستان برگزار می‌شود.