رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از واگذاری چندین شهرک گلخانه‌ای به بخش خصوصی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، تحولی بزرگ در بهره‌وری آب و افزایش تولیدات کشاورزی استان رقم خواهد خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- لرستان با کمتر از ۸۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی، اما تولید سالانه نزدیک به سه میلیون تن انواع محصولات کشاورزی، یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور به شمار می‌رود.

 آمارها نشان می‌دهد ۷۷ درصد تولیدات استان از اراضی آبی حاصل می‌شود، در حالی‌که این اراضی تنها ۲۳ درصد مساحت زمین‌های کشاورزی را شامل می‌شوند. این مسئله نشان‌دهنده اهمیت حیاتی آب در توسعه کشاورزی است.

در چنین شرایطی، ایجاد و گسترش کشت‌های گلخانه‌ای و شهرک‌های تخصصی نه تنها راهکاری برای صرفه‌جویی در منابع آبی است، بلکه فرصتی برای افزایش بهره‌وری، تولید مستمر و اشتغال‌زایی در استان محسوب می‌شود.

 ظرفیت بالای لرستان در تولید محصولات کشاورزی

صیادی، رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به جایگاه لرستان در بخش کشاورزی گفت:بخش کشاورزی استان با حدود ۷۹۳ هزار هکتار اراضی آبی و دیم، توانسته است در حوزه زراعت سالانه یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن محصول تولید کند. همچنین ۳۶۰ هزار تن تولیدات باغی و ۳۷۰ هزار تن تولیدات دام و طیور در لرستان به دست می‌آید. مجموع این تولیدات سالانه به حدود سه میلیون تن می‌رسد.

وی افزود: در استان لرستان سالانه حدود ۹۰ هزار تن گوشت مرغ، ۳۳ هزار تن گوشت قرمز و چهار هزار تن عسل تولید می‌شود. همچنین تولید ماهی طی یک دهه گذشته از ۱۵ هزار تن به ۴۰ هزار تن افزایش یافته و لرستان را به یکی از قطب‌های مهم آبزی‌پروری کشور تبدیل کرده است.

صیادی با تأکید بر اهمیت آب در کشاورزی گفت:اگرچه تنها ۱۸۵ هزار هکتار اراضی آبی داریم، اما ۷۷ درصد تولیدات استان از همین زمین‌ها حاصل می‌شود. در مقابل، بیش از ۵۸۰ هزار هکتار زمین دیم تنها ۶۰۰ هزار تن محصول تولید می‌کند. این نشان‌دهنده آن است که آب، مهم‌ترین عامل در ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی لرستان است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد:در حال حاضر سطح گلخانه‌های استان حدود ۱۰۲ هکتار است، اما با توجه به زیرساخت‌های ایجاد شده، جهشی بزرگ در این حوزه در پیش داریم. یکی از اقدامات مهم، ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای است که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: ۷۰ هکتار گلخانه در شهرستان بروجرد کلنگ‌زنی و به بخش خصوصی واگذار شد. همچنین ۳۰ هکتار گلخانه در شهرستان دورود برای واگذاری آماده است. این اقدامات می‌تواند ضمن کاهش مصرف آب، تولید مستمر و اشتغال پایدار را در استان به همراه داشته باشد.

 ضرورت ارتقای دانش کشاورزی و صنایع تبدیلی

صیادی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد:خلأ عملکرد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشاورزی لرستان است. در شرایط یکسان خاک و اقلیم، عملکرد برخی مزارع از ۲۰۰ کیلو تا یک‌تن و ۲۰۰ کیلو در هکتار متفاوت است. این مسئله نشان می‌دهد هنوز اصول علمی کشاورزی به طور کامل پیاده‌سازی نشده است. آموزش کشاورزان، استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند فاصله عملکرد را کاهش دهد و ارزش افزوده محصولات را بالا ببرد.

لرستان امروز در آستانه تحولی بزرگ در کشاورزی قرار دارد. از یک‌سو منابع محدود آب، ضرورت تغییر شیوه‌های سنتی کشت را اجتناب‌ناپذیر کرده و از سوی دیگر ظرفیت‌های بالای استان در تولید محصولات زراعی، باغی و دامی فرصت‌های بی‌نظیری برای توسعه پایدار فراهم آورده است.

ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای، واگذاری آنها به بخش خصوصی و تقویت صنایع تبدیلی می‌تواند لرستان را به یکی از قطب‌های اصلی تأمین امنیت غذایی کشور تبدیل کند.

