کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان نسبت به تسریع در برداشت محصولات و انتقال به مکان های مسقف اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، دامداران از تردد در ارتفاعات و توقف در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها اجتناب کنند.

به گفته وی، کشاورزان نسبت به تسریع در برداشت محصولات و انتقال آن به انبارهای مسقف اقدام کنند.

رفیعی با تاکید بر جلوگیری از ورود روان آب به باغات و مزارع بیان کرد: کشاورزان از محلول پاشی و سم پاشی باغات و مزارع در زمان بارندگی خودداری کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی ادامه داد:  کشاورزان کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی، گلخانه و سایر سازه های موقت را در دستور کار قرار دهند.

وی گفت: گلخانه داران نسبت به عایق بندی سالن های پرورش و بستن دریچه گلخانه جهت جلوگیری از ورود آب باران اقدام کنند. 

براساس نقشه های هواشناسی، امروز در برخی نقاط استان‌های اردبیل،‌گیلان، غرب مازندران و شمال آذربایجان شرقی بارش پراکنده گاهی وقوع صاعقه پیش‌بینی می‌شود. همچنین روز سه شنبه با نفوذ توده هوای خنک کاهش دما در نوار شمالی کشور و تشدید بارش در استان‌های گیلان و مازندران روی می‌دهد.

طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و ارتفاعات مرکزی البرز بارندگی،‌صاعقه و وزش باد شدید موقت در برخی نقاط گردوخاک پیش بینی می‌شود.

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
تبادل نظر
