باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های جمعیتی کشور در لرستان نیز با جدیت دنبال می‌شود.

این طرح که از تسهیلات مالی گرفته تا پوشش بیمه‌ای ناباروری و حمایت از مادران شاغل را در بر می‌گیرد، در عمل با چالش‌هایی مواجه شده است که دستیابی به هدف افزایش نرخ باروری به ۲/۵ فرزند تا سال ۱۴۰۷ را دشوار کرده است.

از یک‌سو آمارها نشان می‌دهد شبکه بانکی استان در پرداخت وام‌های فرزندآوری عملکردی قابل‌توجه داشته، اما از سوی دیگر موانع جدی در حوزه تأمین زمین، کمبود مراکز ناباروری و ضعف زیرساخت‌های رفاهی، اجرای طرح را با کندی همراه کرده است.

تسهیلات بانکی؛ محور اصلی حمایت‌های مالی

به گفته یاسمی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های لرستان، از ابتدای سال تاکنون ۶ هزار و ۲۷۳ فقره تسهیلات فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده که رقم آن به ۵۹۳ میلیارد و ۸۴۶ میلیون تومان می‌رسد.

او با تأکید بر ضرورت مشارکت جدی‌تر بانک‌های خصوصی افزود: برای کاهش صف انتظار و تحقق سیاست‌های حمایت از خانواده، همه بانک‌ها باید بیش از پیش پای‌کار بیایند و تعهدات خود را عملی کنند.

نگاه حمایتی به مادران شاغل

پورسرتیپ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خرم‌آباد، از حمایت از مادران شاغل به‌عنوان بخشی از سیاست‌های جوانی جمعیت یاد کرد و گفت: در این راستا مصوباتی ازجمله تولید محتوا، تبلیغات محیطی، دیوارنویسی و برگزاری دوره‌های آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.

نگرانی‌های حوزه سلامت و باروری

مریم کوشکی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، نرخ باروری در استان را «نگران‌کننده» دانست و گفت: نرخ فعلی ۱/۴۸ است، در حالی که باید تا سال ۱۴۰۷ به ۲/۵ برسیم. او با اشاره به طرح آمایش امید تأکید کرد این طرح با هدف کاهش مرگ‌ومیر مادران و نوزادان و کاهش آمار سزارین در حال اجراست و داده‌ها به تفکیک شهرستان تحلیل و مداخلات لازم در دست پیگیری است.

خدمات ناباروری؛ پوشش بیمه‌ای گسترده‌تر

ایرانی، نماینده وزارت بهداشت، با اشاره به ماده ۴۳ قانون جوانی جمعیت گفت: خدمات درمان ناباروری شامل تشخیص، دارو، آزمایش، جراحی و بستری با تعرفه ۹۰ درصد در مراکز دولتی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند.

او افزود که مکاتبات لازم برای پرداخت کمک‌هزینه درمان نیز با بیمه سلامت انجام شده و همکاری مناسبی در این زمینه شکل گرفته است.

زمین؛ بزرگ‌ترین چالش اجرای طرح

عنایت‌الله میرزایی، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی لرستان، کمبود زمین، محدودیت‌های جغرافیایی و ممنوعیت ساخت در اراضی کشاورزی مرغوب را از مهم‌ترین موانع دانست و افزود: در تلاشیم بخشی از زمین‌های نهضت ملی مسکن را به این طرح اختصاص دهیم.

اگرچه پرداخت تسهیلات گسترده بانکی، حمایت‌های بیمه‌ای درمان ناباروری و برنامه‌های آموزشی برای مادران شاغل، نشانه‌هایی از عزم جدی مسئولان برای اجرای طرح جوانی جمعیت در لرستان است، اما واقعیت این است که کمبود زمین، ضعف زیرساخت‌های درمانی و کندی اجرای مصوبات، تحقق اهداف جمعیتی را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است. بدون همکاری ملی و رفع موانع اساسی، رسیدن به نرخ باروری ۲/۵ تا سال ۱۴۰۷ در لرستان، همچنان هدفی دور از دسترس خواهد بود.