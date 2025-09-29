وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه زنان در دولت در حوزه گردشگری حضور مقتدرانه دارند، گفت: زنان حق دارند نیمی از ظرفیت‌های دولت را عهده دار شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی در نشست زنان پیشروی گردشگری که امروز در کاخ سعدآباد با حضور فاطمه هاشمی، بهروزآذر، در حال برگزاری است گفت: زنان در حوزه گردشگری جزو سرآمدان هستند. آمار‌های کمی نشان می‌دهد که نیمی از ظرفیت گردشگری ایران در اختیار زنان است بین ۳۰ تا ۴۰ درصد سمت‌های مدیریتی هتل‌ها را زنان و ۶۰ درصد مدیریت بوم گردی‌ها بر عهده زنان است. ۳۰ درصد ظرفیت راهنمایان نیز در اختیار آنهاست. ۵۰ درصد از ظرفیت دفتر خدمات مسافرتی نیز همین طور است.

وی گفت: رویکرد ما این است که باور کرده و کار را به زنان بسپاریم باید از رویکرد انجماد و تحجر و ولنگاری عبور کنیم و بپذیریم که هر کسی که شایسته است می‌تواند پرچمدار باشد باید به واقعیت‌های امروز جامعه بپردازیم واقعیت این است که هر جا کاری را به زنان سپردیم موفق بودیم.

صالحی امیری گفت: همه زنان ایران انگیزه دارند که توانایی و صلاحیت تخصصی خود را ثابت کنند. اینها تکراری است ولی مهم این است که قبل از اینکه از عدد و رقم صحبت کنیم از انسانیت حرف بزنیم. کسی هیچ منتی به زنان ندارد جز اینکه باور کنیم قطار توسعه بدون نیمی از زنان جامعه به مقصد نمی‌رسد.

وی افزود: زنان ایران به منزلت برابر نیاز دارند باید باور کنیم در یک جامعه انسانیت هویت دارد.

منبع: مهر

