باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - دکتر مهدی بهترین شهردار بیرجند با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است و بودجه دولتی ندارد؛ منابع درآمدی ما شامل چهار بخش است: عوارض، تعرفه بها، فروش مایملک شهرداری و کمک‌هایی که می‌توان به شهرداری انجام داد.

او افزود: حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش حقوق کارمندان شهرداری در هر سال محقق می‌شود، در صورتی که افزایش تعرفه و عوارض بها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است؛ یعنی دخل و خرج ما برابر نیست، راه حل این مشکل، کاهش شهر فروشی و افزایش جذب سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری است.

دکتر مهدی بهترین بیان کرد: به عنوان مثال، پروژه برج ۴۶ طبقه در دو سال قبل در صورت اجرا گردش مالی ۵ و ۱۰ همتی ایجاد می‌کرد که طی آن بیش از ۱۵۰ هزار متر مربع مسکن، مغازه و مکان تفریحی ایجاد و به دنبال آن گردش مالی چند همتی ماهانه نصیب شهر می‌شد که منجر به تولید شغل و صاحب برند شدن می‌شد؛ مذاکرات این پروژه در سطح شهرداری با ارتش به نتیجه رسید، اما به دلایل متعدد در شورای شهر رد شد.

شهردار بیرجند ادامه داد: طبق قانون، پیاده‌رو‌ها متعلق به مالک است (مثلاً کنار خانه، مدرسه، مسجد)؛ ما بیش از ۸۰ هزار متر مربع در پیاده‌رو‌های عمومی پیاده‌روسازی کرده‌ایم.

او عنوان کرد: در مورد حفاری‌های سطح شهر، یک سری حفاری‌ها مربوط به شهرداری و برخی دیگر مربوط به دستگاه‌های زیرساختی مانند آب و فاضلاب، گاز، مخابرات و... است که با مجوز شهرداری انجام می‌شود؛ مشکل ما این است که بسیاری از این حفاری‌ها انجام می‌شود، اما برای آسفالت و پر کردن تحویل شهرداری داده نمی‌شود.

دکتر مهدی بهترین تصریح کرد: سلسله افتتاحیه‌های شهرداری طی چند ماه آینده ادامه دارد: در چند روز آینده افتتاح باغ شهرداری را داریم؛ آبان ماه افتتاح بوستان زعفران (انتهای مدرس، خیابان ۱۳ آبان)، آذر ماه افتتاح بوستان نهج‌البلاغه (در سراب) و در دی ماه بازگشایی امتداد بلوار معلم را شاهد خواهیم بود.

بیشتر بخوانید

شهردار بیرجند به تشریح جزئیات افتتاح باغ شهرداری در چهارشنبه ۹ مهرماه پرداخت و اظهار کرد: باغ شهرداری شامل سه قسمت است: باغ ملی قدیم، محوطه جلوی شهرداری، و میدان اجتماعات و باغ مفاخر. این مجموعه در مجموع ۱۱۰ هزار متر مربع وسعت دارد و بزرگترین باغ شهری شرق کشور محسوب می‌شود.

او گفت: در بیرجند برای تمام اقشار نام‌گذاری‌هایی صورت گرفته، اما هیچ مکانی با نامِ سنگرسازان بی‌سنگر یعنی شهرداری نداریم؛ بنابراین این بوستان بزرگ که متصل به شهرداری است، «باغ شهرداری» نامیده شده است؛ طراحی این باغ الهام گرفته از باغ اصیل ایرانی است.

دکتر مهدی بهترین افزود: برای این پروژه، سه نوع زمین تملک شد: زمین‌های ارتش، زمین نیروی انتظامی و بازپس‌گیری ساختمان پلیس راهور، و تملک تعدادی از زمین‌های افراد حقیقی.

شهردار بیرجند بیان کرد: بیش از ۱۹۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است؛ این باغ شامل مبلمان شهری با طراحی‌های ویژه شامل نیمکت‌ها، چمن، پایه، چراغ، پوشش گیاهی منحصر‌به‌فرد (شامل درخت مثمر و درخت‌ها و گیاهان متفاوت غیر مثمر)، نورپردازی کامل با ۲۴ برج نوری، ۶۰ پایه چراغ چمنی و احداث مسجد به نام شهید رئیسی در وسعت ۵۰۰ متر مربع، سرویس بهداشتی و وضوخانه است.

او ادامه داد: در جهت جهش مدیریت شهری از طریق سرمایه‌گذاری، یک اطلس به نام «اطلس سرمایه‌گذاری» تنظیم شده که در ویرایش دوم، فرصت‌های سرمایه‌گذاری ناب در بیرجند با در نظر گرفتن سلایق مختلف معرفی شده‌اند؛ در اینجا مجوز‌های بی‌نامی وجود دارند که مراحلشان شروع شده و منتظر سرمایه‌گذار هستند.

دکتر مهدی بهترین عنوان کرد: یکی از کار‌های ما ایجاد خیابان غذا در بوستان زعفران در خیابان ۱۳ آبان است که با سرمایه‌گذار صحبت شده تا مغازه‌هایی با طراحی‌های مختلف برای سنین و سلیقه‌های گوناگون در نظر بگیرد.

شهردار بیرجند در پایان از مردم خواست تا در حفظ بوستان‌های شهری و نگهداری چمن و سردیس‌ها کوشا باشند، چرا که اینها جزو ثروت شهر و دارایی‌های خود مردم است.