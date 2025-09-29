مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان گفت: ۲۲ روستای بالای ۲۰ خانوار استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی شه‌نظری پور با اشاره به برنامه‌های وزارت ارتباطات در زمینه توسعه ارتباطات روستایی و اجرای عدالت ارتباطی اظهار کرد: با هدف توسعه ارتباطات در روستا‌های بالای ۲۰ خانوار و اتصال این روستا‌ها به شبکه ملی اطلاعات، سایت‌های ثابت تلفن همراه با فناوری نسل دو و چهار، از محل اعتبارات طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (uso) توسط اپراتور‌های همراه اول و ایرانسل نصب و راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه با راه‌اندازی این سایت‌ها مردم روستا‌های هدف از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند، افزود: روستای مچریه بخش بستان شهرستان دشت‌آزادگان با ۶۰ خانوار و با جمعیت ۲۰۰ نفر، روستای آب کنار بهبهان با ۳۲ خانوار و جمعیت بیش از ۱۲۰ نفر، روستای سبعه خرمشهر با ۲۴۰ خانوار و جمعیت بیش از هزار نفر، روستای بریچه شهرستان کارون با ۷۸ خانوار و جمعیت بیش از ۳۰۸ نفر، روستای بنه حاجات از توابع بخش چغامیش دزفول با ۳۵۰ خانوار و جمعیت بیش از هزار و ۴۰۰ نفر، روستای بین عاشور شهرستان شادگان با ۲۵۰ خانوار و جمعیت بیش از ۹۵۰ نفر، روستای چهاربیشه مسجدسلیمان با ۶۰ خانوار و جمعیت بیش از ۲۴۶ نفر از جمله این روستا‌ها هستند.

شه‌نظری پور ادامه داد: روستای خمس هویزه با ۴۰ خانوار و جمعیت ۱۶۰ نفر، روستای دیمه یعقوب شادگان با ۱۰۰ خانوار و جمعیت بیش از ۳۴۰ نفر و با اعتبار ۳۱ میلیارد ریال، سه روستای سیدصالح، فیای و شیخ جاسم بخش شاوور شوش با ۳۸۰ خانوار و جمعیت بیش از هزار و ۴۸۰ نفر، روستای طلاگه سفلی شهرستان هندیجان با ۲۵ خانوار و جمعیت ۹۰ نفر، روستای آلبومروح شمکلی حمیدیه با ۱۰۳ خانوار و جمعیت ۳۴۵ نفر، روستای چاکریه دشت‌آزادگان با ۱۷۹ خانوار و جمعیت ۶۸۳ نفر، روستای الهاسی هویزه با ۴۲ خانوار و جمعیت ۲۰۳ نفر، روستای معامره شادگان با ۲۱۲ خانوار و جمعیت ۷۹۸ نفر از دیگر روستا‌های متصل شده به شبکه ملی اطلاعات هستند.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان بیان داشت: روستای آلبونعیم با ۷۰ خانوار و جمعیت ۲۷۴ نفر، روستای خمس هویزه با ۳۷ خانوار و جمعیت ۱۷۶ نفر، روستای پل بالارود با ۶۹ خانوار و جمعیت ۲۶۴ نفر، روستای بدریه خرمشهر با ۹۲ خانوار و جمعیت ۳۴۸ نفر، روستای مقامسیه خرمشهر با ۴۲۰ خانوار و جمعیت ۱۵۵۲ نفر دیگر روستا‌هایی هستند که با راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شده‌اند.

