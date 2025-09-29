باشگاه خبرنگاران جوان- پس از دو سال بلاتکلیفی و مدیریت موقت، هیأت بوکس استان قم صاحب سرپرست جدید شد. با پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان و ابلاغ رسمی رئیس فدراسیون بوکس، مهدی رستگار پویا برای مدت سه ماه سکان هدایت این هیأت را در دست گرفت؛ مأموریتی که تنها به اداره امور جاری محدود نمی‌شود، بلکه فراهم‌سازی مقدمات برگزاری انتخابات هیأت نیز در دستور کار اوست.

رستگار پویا از چهره‌های شناخته‌شده ورزش‌های رزمی قم است؛ پیشکسوتی با سابقه قهرمانی، سرمربی تیم دفاع شخصی استان و عضو کمیته پزشکی کنفدراسیون پاورلیفتینگ آسیا که حالا باید در قامت مدیر، مسیر تازه‌ای برای بوکس قم ترسیم کند.

هیأت بوکس قم از سال‌ها پیش بدون رئیس منتخب مجمع اداره می‌شود و در این مدت، چند سرپرست موقت به‌طور مقطعی مسئولیت آن را برعهده داشته‌اند. در سه ماه اخیر نیز با پایان حکم حامد توکلی، این هیأت عملاً بدون متولی مانده بود.

اختلافات میان فدراسیون بوکس و مدیران پیشین اداره کل ورزش و جوانان از عوامل اصلی این تعلیق طولانی‌مدت بوده است. با تغییرات اخیر در مدیریت استانی، امید می‌رود که مسیر برگزاری مجمع انتخاباتی و تعیین رئیس جدید هموار شود.

با وجود این خلأ مدیریتی، بوکس قم در رده‌های پایه عملکردی فراتر از انتظار داشته است. علی چهرقانی با کسب مدال طلای رقابت‌های جوانان آسیا و محمدمهدی اکبری با ایستادن بر سکوی سوم نوجوانان آسیا، نشان دادند که استعدادهای این استان حتی در غیاب ساختار رسمی نیز می‌درخشند.