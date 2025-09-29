امروز در همایشی با حضور جمعی از مسئولان از مدیران و خادمین مواکب اربعین حسینی گیلان تجلیل شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی امروز در همایش تجلیل از مدیران و خادمین مواکب اربعین حسینی گفت : خدمت به زائران حسینی نعمت بزرگی است که خداوند به خادمان عطا کرده است.‌

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه تمامی این نعمات ابزاری است برای نجات انسان، تمدن و تشکیل حکومت اسلامی شمرده می شود، گفت : کمال، ارتقا فکری، هدایت، انسان‌سازی و ... از جمله مواردی است که باید در این راستا مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه نقاط مثبت راهپیمایی عظیم اربعین حسینی ترویج گسترش یابد ، افزود : هدایت و انسان سازی از اهم موضوعاتی است که خادمان حسینی باید بدان توجه داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر اقامه نماز اول وقت افزود : اقامه نماز اول وقت در سفر معنوی اربعین حسینی مورد توجه قرار گیرد.

وی به چالش های امروز جامعه اشاره و تصریح کرد : بدحجابی ، بی عفتی یکی از معضلات جامعه است.‌



آیت الله فلاحتی به حفظ پاکی در این سفر اشاره و خاطر نشان کرد: حساسیت معنوی، عملی و خواندن قرآن از اهم موضوعاتی است که همه خادمان و زائران حسینی باید بدان توجه کنند.‌

مجید دوهندو گفت: استان گیلان با ۳۳ موکب مجوزدار افتخار خدمات رسانی به زائرین حسینی را دارد.

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان تصریح کرد: در طول این ایام یک‌ میلیون و ۱۵۰ هزار وعده غذا، ۷۲۰ هزار میان وعده و ۶ هزار قالب یخ تهیه و توزیع شد.

وی به میزان خدمات‌دهی مواکب گیلان در طول ایام اربعین اشاره کرد و گفت: یک هزار و ۳۹۰ نفر خادم در طول ۱۰ الی ۱۳ روز در حال خدمت به زائران اربعین بودند.



دوهندو از اسکان ۳۰۰ هزار نفر در طول ایام اربعین خبر داد و افزود: اعزام ۱۳۲ خودرو برای انتقال اقلام به عراق از جمله خدمات ارائه شده توسط مواکب اربعین است.

در پایان همایش از فعالان ، خادمان و خبر نگاران اربعین حسینی تجلیل شد‌.