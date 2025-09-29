معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه دولت در خصوص واردات شمش طلا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی بدون نیاز به ثبت سفارش را ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص واردات شمش طلا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی را به وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه سرمایه‌گذاران خارجی تا سقف مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۶ می‌توانند نسبت به واردات شمش‌های استاندارد طلا با اظهار کالا ولی بدون نیاز به ثبت سفارش با انجام تشریفات گمرکی از جمله تعیین ارزش آماری طلا اقدام کنند.

همچنین گمرک موظف به ارائه اسناد ترخیص و ارزش طلای وارداتی از محل سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی است.

طلا‌های وارداتی صرفا باید از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا بورس کالا به فروش برسند.

تأمین و انتقال ارز بابت سود و عواید حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور پس از گذشت حداقل یک سال از زمان سرمایه‌گذاری با تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی و تأیید وزیر اقتصاد امکان‌پذیر است.

تأمین و انتقال ارز بابت اصل، سود و عواید شمش‌های طلای وارد شده از ۱۲ آذر ۱۴۰۱ تا زمان ابلاغ این مصوبه که در بستری غیر از مرکز مبادله یا بورس کالا فروخته شده‌اند، امکان‌پذیر است که سرمایه‌گذار خارجی باید در این صورت مستندات مربوط به ترخیص شمش‌های طلا و فروش ریالی آن را به تأیید بانک مرکزی برساند تا به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی ثبت شود.

شمش‌های طلای وارد شده از ۱۲ آذر ۱۴۰۱ تا کنون که به فروش نرفته‌اند باید از بستر مرکز مبادله یا بورس کالا فروخته شوند.

آزاد شدن واردات شمش طلا

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، واردات ، شمش طلا
خبرهای مرتبط
وعده ترخیص سه روزه کالا از گمرکات به زودی محقق می‌شود / اصلاح قانون رسوب کالا
جزئیات برگزاری هشتاد و ششمین حراج سکه طلا
دستور عارف برای بررسی توصیه‌های سازمان ملی بهره‌وری در کمیسیون‌های دولت
بازسازی فوری شبکه‌های برق آسیب دیده از حملات صهیونی
بررسی شفاف‌سازی مالی نفت در شورای راهبری برنامه هفتم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
برای آقازاده ها و مسولین و امثال بابک زنجانی ها است ما که به نان شب محتاجیم وتا خرخره گیر کردیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
برای واردات هم از مبادله طلا استفاده بکنیم بجای ارض
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
چرا فقط سرمایه گذار خارجی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
باز چه داستان و رانتی پشت این قضیه هست؟؟؟؟/؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پاییزی
۱۴:۲۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
اهمیت این تصویب نامه در تبصره1 ماده 4آن است . یعنی کسانی که قبلا شمش طلا را وارد کرده اند و اکنون قصد ثبت آن به عنوان سرمایه خارجی در سازمان سرمایه گذاری دارند. اما غفلتی که صورت گرفته این است قبلا با ورود این شمش های طلا رفع تعهد صادراتی صورت گرفته و مجدد به عنوان سرمایه خارجی ثبت می شود تا بتوانند تا ابد به عنوان مجوزی برای خروج سود و عایدی به صورت ارز دولتی اقدام کنند .
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
واردات دلار و یورو هم باید آزاد بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
آنقدر وارد کنید که اینها که از خرید طلا سیر نمی شوند.
دیگر خسته بشن
۱
۳
پاسخ دادن
برخورد فرزین با پلتفرم‌های آنلاین مبنای قانونی ندارد
کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور از ۹ مهرماه
اصلاح سیاست‌های ارزی در راستای تسهیل تجارت انجام می‌شود
وعده ترخیص سه روزه کالا از گمرکات به زودی محقق می‌شود / اصلاح قانون رسوب کالا
تاکید بر افزایش حجم ترانزیت ایران و ازبکستان و گسترش مناسبات همه‌جانبه
سامانه جدید ثبت احوال، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن را نقض کرد
آخرین اخبار
سامانه جدید ثبت احوال، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن را نقض کرد
اصلاح سیاست‌های ارزی در راستای تسهیل تجارت انجام می‌شود
وعده ترخیص سه روزه کالا از گمرکات به زودی محقق می‌شود / اصلاح قانون رسوب کالا
تاکید بر افزایش حجم ترانزیت ایران و ازبکستان و گسترش مناسبات همه‌جانبه
کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور از ۹ مهرماه
برخورد فرزین با پلتفرم‌های آنلاین مبنای قانونی ندارد
کاهش ۵درصدی تولید سازه‌های فولادی در کشور
درآمد ارزی ۱۰ میلیارد دلاری اوپکس از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی
امکان مبادله پایاپای قیر ایران با گاز ترکمنستان توسط وزارت نفت
عرضه گازوئیل در بورس انرژی برای نخستین بار
افزایش عرضه ارز در تالار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی
تجارت خارجی ۵۴ میلیارد دلاری ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۴
توسعه میدان‌های نفت و گاز با دکل‌های حفاری دریایی پیشرفته
درآمد نفتی ایران به ۴۳ میلیارد دلار می‌رسد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۷ مهر ماه
ثبات بازار برنج در گرو تامین به موقع ارز و شفافیت واردات
مکانیسم ماشه با اتکا به مردم بی اثر خواهد شد+ فیلم
تهیه ۲۹ بسته اکتشافی در کشور
آمار سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نابرابری در هزینه‌های خانوار همچنان چشمگیر است
بیش از ۷۰ هزار متقاضی برای توسعه و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر داریم+ فیلم
استمرار حذف عوارض ۴۰۰ دلاری بین ایران و ازبکستان
۱۶۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شد
مسیر تجارت بین المللی برای فعالان اقتصادی تسهیل می‌شود
فروش برق نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در بورس امکان پذیر شد
وزیر نفت: رکورد تولید نفت در ۷ سال گذشته شکسته شد
صادرات ۲۰ میلیارد دلاری فرآورده‌های نفتی در ۵ ماه نخست امسال+ فیلم
ضرورت تسریع برداشت و انتقال محصولات به انبارهای مسقف
«دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» ابلاغ شد
تکمیل و تحویل بیش از ۸ هزار واحد مسکن مهر در دولت چهاردهم
محموله گوشت های وارداتی از مغولستان تعیین تکلیف می شود