باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص واردات شمش طلا از سوی سرمایهگذاران خارجی را به وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه سرمایهگذاران خارجی تا سقف مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۶ میتوانند نسبت به واردات شمشهای استاندارد طلا با اظهار کالا ولی بدون نیاز به ثبت سفارش با انجام تشریفات گمرکی از جمله تعیین ارزش آماری طلا اقدام کنند.
همچنین گمرک موظف به ارائه اسناد ترخیص و ارزش طلای وارداتی از محل سرمایهگذاری خارجی به سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی است.
طلاهای وارداتی صرفا باید از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا بورس کالا به فروش برسند.
تأمین و انتقال ارز بابت سود و عواید حاصل از سرمایهگذاری خارجی در کشور پس از گذشت حداقل یک سال از زمان سرمایهگذاری با تصویب هیأت سرمایهگذاری خارجی و تأیید وزیر اقتصاد امکانپذیر است.
تأمین و انتقال ارز بابت اصل، سود و عواید شمشهای طلای وارد شده از ۱۲ آذر ۱۴۰۱ تا زمان ابلاغ این مصوبه که در بستری غیر از مرکز مبادله یا بورس کالا فروخته شدهاند، امکانپذیر است که سرمایهگذار خارجی باید در این صورت مستندات مربوط به ترخیص شمشهای طلا و فروش ریالی آن را به تأیید بانک مرکزی برساند تا به عنوان سرمایهگذاری خارجی ثبت شود.
شمشهای طلای وارد شده از ۱۲ آذر ۱۴۰۱ تا کنون که به فروش نرفتهاند باید از بستر مرکز مبادله یا بورس کالا فروخته شوند.