باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام پنجمین دوره المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران آغاز شده است.

این رقابت علمی در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه، ۸ و ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

شرکت‌کنندگان می‌توانند در چهار سطح نونهالان، مقدماتی، پیشرفته و آزاد در این رقابت حضور یابند. برای نفرات برتر هر بخش نیز جوایز نقدی ارزنده‌ای در نظر گرفته شده است.

مهلت ثبت‌نام در این دوره تا تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۴ اعلام شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای نام‌نویسی و دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی المپیاد به نشانی ico-official.com مراجعه کنند.