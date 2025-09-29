پنجمین دوره المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه، ۸ و ۹ آبان ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام پنجمین دوره المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران آغاز شده است.

این رقابت علمی در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه، ۸ و ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

 شرکت‌کنندگان می‌توانند در چهار سطح نونهالان، مقدماتی، پیشرفته و آزاد در این رقابت حضور یابند. برای نفرات برتر هر بخش نیز جوایز نقدی ارزنده‌ای در نظر گرفته شده است.

مهلت ثبت‌نام در این دوره تا تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۴ اعلام شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای نام‌نویسی و دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی المپیاد به نشانی ico-official.com مراجعه کنند.

برچسب ها: المپیاد بین المللی ، ثبت نام المپیاد ، المپیاد
خبرهای مرتبط
شانزدهمین المپیاد فرش دستبافت در دانشگاه صنعتی اصفهان
نگاهی به افتخارات جوانان ایرانی در کمتر از دو ماه + فیلم
برگزیدگان المپیاد جهانی ۱۴۰۴؛ با فراهم شدن شرایط در وطن می‌مانیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
-
ناشناس
۱۳:۰۷ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
فکنکنم دیگه اجازه بدن که نمایند گان کشورمون شرکت کنن
۰
۰
پاسخ دادن
ارتقای جایگاه دانشگاه تهران در رتبه‌بندی‌های جهانی/ خودگردانی و مسئولیت اجتماعی در کانون تحول آموزش عالی
آخرین اخبار
ارتقای جایگاه دانشگاه تهران در رتبه‌بندی‌های جهانی/ خودگردانی و مسئولیت اجتماعی در کانون تحول آموزش عالی
معرفی ۳ دمنوش انرژی‌زا و موثر برای سلامت قلب و مغز + فیلم
از چه سنی می‌توان خون اهدا کرد؟ + فیلم
آیا ممکن است موی کاشته شده هم ریزش پیدا کند؟ + فیلم
آراتای، یک اپلیکیشن هندی که با واتس‌اپ رقابت می‌کند
راز نقص ترموستات زمین در طول اعصار گذشته کشف شد
۷ دلیل برای نوشیدن یک فنجان شیر زردچوبه قبل از خواب
لزوم حمایت مستمر از تولید داخلی دارو‌ها در شرایط تحریم‌ها
زنجیره تولید مرغ لاین با کمک فناوری بومی تا یک دهه آینده به نتیجه خواهد رسید
رونمایی از بزرگترین شهاب‌سنگ سیارکی ایران توسط نوجوان ۱۴ ساله+ فیلم
توصیه‌های طب ایرانی برای تقویت قلب
وزیر بهداشت از کارگردان فیلم برگزیده «ژاو» در جشنواره سوئیس قدردانی کرد
انجام ۴۰ هزار عمل جراحی در بیمارستان طبی کودکان
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۴
شانزدهمین المپیاد دانش‌آموزی نانو به ایستگاه پایانی رسید
نام‌نویسی پانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی سال ۱۴۰۴ آغاز شد
ایده‌های نوآورانه برای رفع چالش‌های کشور حمایت می‌شوند
رصد دقیق مدارس غیردولتی و برخورد بدون مماشات با تخلفات تربیتی
عدم پذیرش دانشجوی پروتز دندان در برخی دانشگاه‌ها
تأکید رگولاتور ارتباطی بر نقش آینده‌ساز همراه اول در اقتصاد دیجیتال
آغاز ثبت‌نام المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران/ برگزاری المپیاد ۸ و ۹ آبان‌
کاظمی درگذشت مولف کتاب‌های درسی قرآنی را تسلیت گفت
وزیر ارتباطات: امکان خرید مستقیم از عشایر فراهم شد
واگذاری کامل مسئولیت سرویس مدارس به وزارت کشور+فیلم
اعزام ۵۰۰ هزار دانش‌آموز به اردوهای راهیان نور در سال جاری
فرصت دیدن کوه‌ها و دره‌های ماه/وقت ملاقات با صورت‌های فلکی پاییزی
عکس خیره‌کننده‌ای از راه شیری بر فراز صحرای ابوظبی
چالش‌ها و فرصت‌های هوشمندسازی حمل و نقل در شهرهای آینده
کاهش ۴.۲ درصدی زمین‌لرزه‌های شهریور ۱۴۰۴ نسبت به پارسال
طراحی پارچه نانویی سبک برای استفاده در صنایع نساجی، پزشکی و الکترونیک