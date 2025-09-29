صدا و سیمای قم از آلبوم «شهدای قدس» با محوریت هفت شهید شاخص قمی راه نابودی اسرائیل با روایت موسیقایی، رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-همزمان با گرامیداشت چهل‌وپنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس، مراسم رونمایی از آلبوم موسیقایی «شهدای قدس» در باغ‌موزه دفاع مقدس قم برگزار شد.

این آلبوم شامل هفت قطعه موسیقی و نماهنگ اختصاصی است که هر یک به یکی از شهدای شاخص قمی راه نابودی اسرائیل اختصاص دارد.

تولید این اثر به همت واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای مرکز قم انجام شده و تلاش دارد با بهره‌گیری از زبان هنر، روایت‌گر آرمان‌های شهدای مقاومت باشد؛ شهدایی که نامشان با ایستادگی در برابر اشغال‌گری و دفاع از قدس گره خورده است.

در این مراسم، ضمن رونمایی از آلبوم، از خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از دستگاه‌های اجرایی فعال در بزرگداشت هفته دفاع مقدس نیز تجلیل به‌عمل آمد. فضای مراسم با حضور چهره‌های فرهنگی، هنری و خانواده‌های شهدا، رنگ و بوی همدلی و پاسداشت ارزش‌های ایثار و مقاومت داشت.