صدا و سیمای قم از آلبوم «شهدای قدس» با محوریت هفت شهید شاخص قمی راه نابودی اسرائیل با روایت موسیقایی، رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-همزمان با گرامیداشت چهل‌وپنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس، مراسم رونمایی از آلبوم موسیقایی «شهدای قدس» در باغ‌موزه دفاع مقدس قم برگزار شد.

این آلبوم شامل هفت قطعه موسیقی و نماهنگ اختصاصی است که هر یک به یکی از شهدای شاخص قمی راه نابودی اسرائیل اختصاص دارد.

تولید این اثر به همت واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای مرکز قم انجام شده و تلاش دارد با بهره‌گیری از زبان هنر، روایت‌گر آرمان‌های شهدای مقاومت باشد؛ شهدایی که نامشان با ایستادگی در برابر اشغال‌گری و دفاع از قدس گره خورده است.

در این مراسم، ضمن رونمایی از آلبوم، از خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از دستگاه‌های اجرایی فعال در بزرگداشت هفته دفاع مقدس نیز تجلیل به‌عمل آمد. فضای مراسم با حضور چهره‌های فرهنگی، هنری و خانواده‌های شهدا، رنگ و بوی همدلی و پاسداشت ارزش‌های ایثار و مقاومت داشت.

برچسب ها: موسیقی ، صدا و سیمای قم
خبرهای مرتبط
خروش مردم همیشه در صحنه قم در جمعه خشمی دیگر
سکوت، چراغ سبزی برای تداوم نسل کشی است
ایران طرح شش‌مرحله‌ای اسرائیل را در جنگ ۱۲ روزه خنثی کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیش از ۵۰۰ موشک به سمت اهداف نظامی و تاسیساتی دشمن شلیک شد
رتبه نخست عکاس باشگاه خبرنگاران جوان قم در رویداد رسانه‌ای «جمعیت و فرزندآوری»
روایتی از سرخ پوشان بی ادعا؛ نجات شغل نیست، ایمان است
برگزاری محافل عزاداری حرم مطهر بانوی کرامت در ایام رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه (س)
آخرین اخبار
رتبه نخست عکاس باشگاه خبرنگاران جوان قم در رویداد رسانه‌ای «جمعیت و فرزندآوری»
بیش از ۵۰۰ موشک به سمت اهداف نظامی و تاسیساتی دشمن شلیک شد
روایتی از سرخ پوشان بی ادعا؛ نجات شغل نیست، ایمان است
برگزاری محافل عزاداری حرم مطهر بانوی کرامت در ایام رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه (س)
ساماندهی مسیر دسترسی شهرک سینمایی نور در قم
درخشش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان قم در رویداد رسانه ای «جمعیت و فرزندآوری»
درخشش نقره بین المللی آکسیونوف بر گردن فرنگی‌کار قمی
جمکران میزبان مراسم بزرگداشت مقام شهیدان جبهه مقاومت
ناکامی کلاهبرداری میلیاردی از یک شهروند در قم
آلبوم شهدای قدس» با روایت موسیقایی هفت شهید مقاومت در قم رونمایی شد
سرپرست جدید بوکس قم با مأموریت پایان دادن به بلاتکلیفی دو ساله