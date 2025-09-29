باشگاه خبرنگاران جوان ـ سیاوش محمودی اظهار کرد: مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی و خدماتی در اهواز به بهره‌برداری می‌رسد که به‌طور مستقیم بر بهبود کیفیت زندگی مردم اثرگذار است.

او افزود: یکی از این طرح‌ها، بهره‌برداری از پل راهنمایی و رانندگی است که با هدف کاهش ترافیک و تسهیل رفت‌وآمد در مسیرهای اصلی شهر اجرا می‌شود و نقش مهمی در روان‌سازی تردد در مناطق پر ازدحام خواهد داشت.

عضو شورای اسلامی شهر اهواز ادامه داد: با الحاق ۵۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اهواز، شرایط بهتری برای جابه‌جایی شهروندان فراهم می‌شود و گامی مهم در راستای توسعه و تقویت حمل‌ونقل عمومی برداشته خواهد شد.

محمودی اضافه کرد: بهره‌برداری از بخشی از تقاطع شهدای غزه نیز در دستور کار است؛ پروژه‌ای که با هدف کاهش بار ترافیکی و بهبود ارتباطات شهری در این منطقه طراحی و اجرا شده است و می‌تواند از گره‌های ترافیکی موجود بکاهد.

وی اضافه کرد: در همین راستا، ساختمان جدید شهرداری اهواز نیز افتتاح خواهد شد، این ساختمان با برخورداری از امکانات به‌روزتر و محیطی مناسب‌تر، شرایطی بهتر برای ارائه خدمات به شهروندان فراهم می‌کند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر اهواز تصریح کرد: از دیگر اقدامات شهرداری، کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی رمپ پل هفتم است که علاوه بر رفع بخشی از مشکلات ترافیکی، در تسهیل عبور و مرور نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

محمودی با اشاره به تعریض پل شهدای دغاغله کیان‌آباد گفت: این پروژه با هدف افزایش ظرفیت جاده‌ها و بهبود شرایط ترافیکی در این منطقه آغاز خواهد شد و به کاهش بار ترافیکی کمک می‌کند.

وی ادامه داد: در حوزه فضای سبز نیز اقدام مهمی صورت گرفته است و عملیات احداث پارک چهل شاهد در ساحل شرقی رودخانه کارون کلید خواهد خورد؛ این پارک به‌عنوان یک فضای سبز جدید، فرصتی تازه برای تفریح و استراحت شهروندان در کنار کارون فراهم خواهد کرد.

عضو شورای اسلامی شهر اهواز عنوان کرد: از دیگر طرح‌های شهرداری، استقرار سرویس‌های بهداشتی در مرکز شهر است که با هدف بهبود شرایط بهداشتی و رفاهی شهروندان در نقاط پرتردد مرکز شهر اجرا خواهد شد.

محمودی از آغاز احداث دو ورزشگاه روباز خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه‌ها، شهرداری اهواز گام مهم دیگری در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فراهم‌کردن امکانات مناسب برای جوانان اهوازی برداشته است.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها حاصل همکاری نزدیک شورای شهر و شهرداری اهواز و نشان‌دهنده توجه جدی مدیریت شهری به رفع مشکلات ترافیکی، توسعه فضاهای سبز، ارتقای خدمات عمومی و گسترش امکانات ورزشی است.

عضو شورای اسلامی شهر اهواز اضافه کرد: امید است با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، اهواز در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین شهرهای کشور قرار گیرد و مردم این شهر از دستاوردهای مثبت آن بهره‌مند شوند.

منبع: ایمنا