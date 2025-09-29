باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نام داله‌لان به زبان لکی به معنی «لانه عقاب» است و نمایی قدرتمند و وحشی از طبیعت منطقه را به نمایش می‌گذارد.

این آبشار در ۵۴ کیلومتری جنوب نورآباد و در قلب مهراب‌کوه واقع شده و با ارتفاع ۵۰ متر، از شاخص‌ترین جاذبه‌های طبیعی دلفان به شمار می‌رود.

مسیر دسترسی: ماجراجویی قبل از دیدن آبشار

برای رسیدن به داله‌لان، باید از روستای گردکانه در کوهپایه مهراب‌کوه عبور کرد.

مسیر پس از روستا، کاملاً کوهستانی است و دارای پرتگاه‌های عمیق می‌باشد.

همین ویژگی مسیر، آن را به انتخاب محبوب کوه‌نوردان تبدیل کرده است؛ کسانی که علاوه بر دیدن آبشار، به دنبال هیجان و تجربه چالش‌های طبیعی هستند.

تجربه‌ای فراتر از دیدن آبشار

آبشار داله‌لان تنها یک مقصد گردشگری نیست؛ گذر از مسیرهای صخره‌ای، عبور از پرتگاه‌ها و مشاهده مناظر خشن و بکر، حس اکتشاف و پیوند با طبیعت را در هر بازدیدکننده زنده می‌کند.

این آبشار نمونه‌ای از قدرت و زیبایی طبیعت غرب ایران است که هنوز هم حال و هوای کشف و ماجراجویی را برای علاقه‌مندان حفظ کرده است.