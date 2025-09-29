در جریان معاملات امروز ۷ مهرماه شاخص کل بورس با رشد ۶۱ هزار و ۱۴۷ واحد در تراز ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور در جریان معاملات امروز ۷ مهرماه شاخص کل بورس با رشد ۶۱ هزار و ۱۴۷ واحد در تراز ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی ایستاد. فارس، فملی و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، ثفارس  و خساپا سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۱۴ هزار و ۲۱۳ واحدی در تراز ۸۰۸ هزار و ۸۱۰ واحدی ایستاد.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۶۳۵ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین بانک‌ها و فلزات اساسی درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

افران، فیروزا و یاقوت بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خساپا، وبملت  و ومعادن ۲ بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

