با آغاز فصل پاییز، برداشت انار در لرستان به اوج خود رسیده و باغ‌های بخش پاپی میزبان «یاقوت‌های سرخ» هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- با فرا رسیدن پاییز، انارهای سرخ و آبدار لرستان که به «یاقوت سرخ» شهرت دارند، آماده برداشت شده‌اند.

بخش پاپی، واقع در جنوب استان و یکی از مناطق مهم تولید انار است که این روزها میزبان برداشت انارهای درجه یک و دو است.

محمدحسن کیانی‌فر، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به وضعیت تولید انار در استان اظهار کرد: سطح زیر کشت باغ‌های انار لرستان حدود ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار است که از این میزان، ۳ هزار و ۱۰۰ هکتار بارور و مابقی غیر بارور هستند.

وی افزود: میزان تولید انار استان بیش از ۷۵ هزار تن است که بخشی از آن در کارخانه رب انار «تنگ سیاب» شهرستان کوهدشت فرآوری می‌شود و بخشی دیگر توسط خانوارها به صورت صنایع خانگی به آب انار یا رب تبدیل می‌شود.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: بخش اعظم انار تولیدی استان درجه یک و دو است و حدود ۷۰ درصد از تولید استان به خارج از استان صادر می‌شود. از این مقدار، حدود ۱۰ هزار تن در سردخانه‌ها ذخیره شده تا در زمان‌های خاص یا برای صادرات به بازار مصرف ارسال شود.

