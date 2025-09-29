باشگاه خبرنگاران جوان- ناصر عسکری نژاد، مدیر کل کمیته امداد استان کرمان گفت: کمک به همنوع و یاریرسانی به دانشآموزان محروم، یکی از وظایف دینی و انسانی همه ماست.
وی با اشاره به اهمیت همدلی و ایثار بیان کرد: بسیاری از همسن و سالان شما در نقاط مختلف استان با مشکلاتی همچون تهیه نوشت افزار، کیف و لباس مواجه هستند و وظیفه ماست که در کنار آنان باشیم.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با یادآوری خاطراتی از دوران تحصیل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که همواره وسایل خود را با همکلاسیهایش تقسیم میکرد، افزود: الگوی واقعی نوعدوستی در عمل سردار سلیمانی متجلی بود و شما دانشآموزان نیز میتوانید راه او را ادامه دهید.
عسکری نژاد اظهار داشت: به همت خیران، مردم نیکوکار و همراهی دانشآموزان، تاکنون ۵۱ هزار بسته و سبد تحصیلی تهیه و میان دانشآموزان سراسر استان توزیع شده است.
وی ضمن قدردانی از همه خیران و مشارکتکنندگان در این طرح گفت: امیدواریم با برگزاری جشنهای جمعآوری کمکهای مردمی، بتوانیم نیازهای باقیمانده دانشآموزان شامل کیف، کفش و پوشاک را نیز تأمین کنیم.
وی بیان کرد: مردم خیر و نوعدوست استان میتوانند از طریق کد دستوری #۰۳۴*۸۸۷۷*و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۶۱ در جشن عاطفهها مشارکت کنند و کمکهای خود را به دست دانش آموزان نیازمند برسانند.
عسکرینژاد در پایان خطاب به دانشآموزان اظهار داشت: آرزو دارم در آینده نه تنها متخصصانی متعهد، بلکه انسانهایی همدل و یاریگر باشید و همواره در مسیر خدمت به همنوعان گام بردارید.
برپایه این گزارش، مراسم جشن عاطفهها با حضور مدیران کل آموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان و... در دبستان دخترانه شایستگان ناحیه دو کرمان برگزار شد.
منبع:کمیته امداد