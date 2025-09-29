شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا سن بازنشستگی زنان روستایی را از ۶۵ سال به ۶۰ سال کاهش دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیمه روستایی یکی از ابزار‌های مهم برای حمایت از جامعه روستایی در نظر گرفته شد.  این بیمه با هدف تأمین امنیت اقتصادی، رفاه اجتماعی و کاهش ریسک‌های معیشتی برای کشاورزان، دامداران و مشاغل مشابه طراحی شد تا آنها بتوانند به رفاه و امنیت بسیاری دست پیدا کنند. با توجه به اینکه بانوان روستایی نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارند؛ بنابراین بیمه برای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار کاهش سن بازنشستگی برای این قشر زحمتکش شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
درود خواهشا بفرمایید چرا با کاهش سن زنان روستائیان به سن ۶۰ با پرداخت ده سال بیمه موافقت نمی‌شود؟ گناه دارند این زنان که در ۶۵ سالگی بازنشسته شوند تازه سن ۶۰ سالگی پر از درد ومرض جسمی‌اند، با این حال این قانون را جهت کاهش سن زنان کم نمی‌کنند؟ لطفا پیگیری کنید.

 

