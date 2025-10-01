دبیرانجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور گفت: در شرایط کنونی عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد که همین امر منجر به نوسان قیمت مرغ در بازار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور گفت: در شرایط کنونی عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد که همین امر منجر به نوسان قیمت مرغ در بازار شده است.

وی با بیان اینکه جوجه ریزی ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه جوابگوی نیاز کشور است، افزود: افزایش قیمت گوشت قرمز یکی از عوامل ازدیاد تقاضا برای خرید گوشت مرغ است.

یوسف خانی ادامه داد: بخش قابل توجهی از تولید در اختیار زنجیره هاست که براین اساس عرضه مرغ برای خارج از زنجیره ها کم است.

دبیرانجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور با اشاره به علل دیگر افزایش قیمت مرغ در بازار بیان کرد: آمار جوجه ریزی نادرست است که در نهایت آمار غلط جوجه ریزی و کاهش تولید عامل اصلی التهاب بازار است. گفتنی است اگر میزان ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی درست باشد، نباید در عرضه مرغ و بازار دچار چالش باشیم.

وی قیمت کنونی هرکیلو مرغ گرم در خرده فروشی ها را ۱۵۵ تا ۱۶۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: وزارت جهاد قیمت منطقی هرکیلو مرغ برای مصرف کننده را ۱۲۰ هزارتومان اعلام کرده است‌‌.

یوسف خانی نیاز روزانه مرغ استان تهران را ۱۸۰۰ تن و کشور را ۸ هزارتن اعلام کرد.

دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور درباره آینده بازار مرغ گفت: با تامین به موقع نهاده های دامی و جوجه ریزی مناسب پیش بینی می شود که بازار متعادل شود.

 

برچسب ها: تولید مرغ ، قیمت مرغ ، مصرف مرغ
خبرهای مرتبط
عرضه مرغ بالاتر از ۱۳۵ هزارتومان گرانفروشی است
آغاز روند کاهشی قیمت مرغ در روز‌های نخست مهرماه
بازار محصولات پروتئینی کی به آرامش می‌رسد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۷ ۰۹ مهر ۱۴۰۴
مرغ مثل ماهی باید فله ای باشه نه بسته بندی پلاستیک که تبادل هوا نداره و میگنده
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۸ ۰۹ مهر ۱۴۰۴
در همچنین مواقعی چرا گوشت مرغ را جهت تعادل بین عرضه و تقاضا وارد نمی کنند؟
۰
۳
پاسخ دادن
آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز
معترضان به حذف یارانه به کجا مراجعه کنند؟
بنزین یورو ۴ جایگزین بنزین معمولی می‌شود
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟
باغستانی: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت آغاز شد
برنامه ریزی برای توزیع ۳ میلیون تن کود یارانه‌ای در بین کشاورزان
اهمیت تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها جهت جلوگیری از خاموشی‌های پاییز
تقویت بارش‌ها و کاهش دما در استان‌های شمالی کشور
کاهش تولید با مقاومت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال
اتمام عملیات مین گذاری راه آهن شلمچه _بصره+فیلم
آخرین اخبار
همه چیز در مورد واریز سود سهام عدالت مرحله دوم عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها
اتمام عملیات مین گذاری راه آهن شلمچه _بصره+فیلم
باغستانی: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت آغاز شد
تقویت بارش‌ها و کاهش دما در استان‌های شمالی کشور
کاهش تولید با مقاومت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال
آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز
اهمیت تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها جهت جلوگیری از خاموشی‌های پاییز
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟
بنزین یورو ۴ جایگزین بنزین معمولی می‌شود
برنامه ریزی برای توزیع ۳ میلیون تن کود یارانه‌ای در بین کشاورزان
معترضان به حذف یارانه به کجا مراجعه کنند؟
واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود
پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک، غیرقانونی است
کاهش دمای هوای کشور در روزهای پایانی هفته
جزئیات بازار دوم ارزی مرکز مبادله اعلام شد/ بانک مرکزی دخالتی در نرخ‌ها ندارد
مالیات اولین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده شرکت‌های عرضه کننده است
تحریم تأثیر دارد، اما تاثیر سوءمدیریت بدتر از اسنپ بک است / بازار دو میلیارد دلاری عراق در حوزه لاستیک و پلاستیک
توسعه روابط ایران و روسیه در حوزه نظام مالیاتی کشور+ فیلم
گشایش نمایشگاه بین‌المللی اینوپروم بلاروس با حضور وزیر صمت
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۸ مهر ماه
صادرات طلای سرخ ۶۰ درصد افزایش یافت
فروش بیش از ۳ هزار میلیارد ریال «کالای تملیکی»
ارتقای دیپلماسی استاندارد و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق سند جامع راهبردی
بهره‌برداری از ۴۰ همت پروژه جدید آب و فاضلاب
مکانیسم ماشه بخش معدن را متوقف نمی‌کند/ اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای زیرساخت بخش معدن
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز قرمز شاخص کل هم‌وزن
۷۵ درصد تولید مواد معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود
واریز سود سهام عدالت متوفیان برای وراث همراه با سود ۱۴۰۲ به شرط سجامی بودن
عملیات اجرایی ۶۸۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن کلید خورد+ فیلم
نحوه ثبت درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق