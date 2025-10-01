دبیرانجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور گفت: در شرایط کنونی عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد که همین امر منجر به نوسان قیمت مرغ در بازار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور گفت: در شرایط کنونی عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد که همین امر منجر به نوسان قیمت مرغ در بازار شده است.

وی با بیان اینکه جوجه ریزی ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه جوابگوی نیاز کشور است، افزود: افزایش قیمت گوشت قرمز یکی از عوامل ازدیاد تقاضا برای خرید گوشت مرغ است.

یوسف خانی ادامه داد: بخش قابل توجهی از تولید در اختیار زنجیره هاست که براین اساس عرضه مرغ برای خارج از زنجیره ها کم است.

دبیرانجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور با اشاره به علل دیگر افزایش قیمت مرغ در بازار بیان کرد: آمار جوجه ریزی نادرست است که در نهایت آمار غلط جوجه ریزی و کاهش تولید عامل اصلی التهاب بازار است. گفتنی است اگر میزان ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی درست باشد، نباید در عرضه مرغ و بازار دچار چالش باشیم.

وی قیمت کنونی هرکیلو مرغ گرم در خرده فروشی ها را ۱۵۵ تا ۱۶۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: وزارت جهاد قیمت منطقی هرکیلو مرغ برای مصرف کننده را ۱۲۰ هزارتومان اعلام کرده است‌‌.

یوسف خانی نیاز روزانه مرغ استان تهران را ۱۸۰۰ تن و کشور را ۸ هزارتن اعلام کرد.

دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور درباره آینده بازار مرغ گفت: با تامین به موقع نهاده های دامی و جوجه ریزی مناسب پیش بینی می شود که بازار متعادل شود.