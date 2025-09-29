باشگاه خبرنگاران جوان - حامد راحت، سرپرست این مجتمع در بازدید از پهنه معدنی خشومی که با حضور مجتبی گرگین، رئیس هیئت مدیره این مجتمع، مسئولان گروه صنعتی و معدنی ایران مرکزی و جمعی از مدیران و معاونین مجتمع فولاد غدیر نی ریز انجام شد، این پهنه معدنی را ارزشمندترین پهنه مجتمع فولاد غدیر نی ریز برشمرد.

سرپرست مجتمع فولاد غدیر نی ریز در این بازدید ضمن تقدیر از تلاش‌های جهادی پرسنل متخصص واحد پهنه و معادن این مجتمع، با اشاره به صدور گواهی کشف معدن دولومیت غدیر نی ریز، اظهار داشت: با پایان عملیات اکتشاف پهنه شماره ۲ آباده – جازموریان با مشارکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، ذخیره قطعی ۸۱ میلیون تن دولومیت با عیار ۲۱/۲ درصد در این پهنه به ثبت رسید و مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز به عنوان دارنده یکی بزرگترین ذخایره دولومیت کشور شناخته شد.

او با اشاره به اهمیت بهره‌برداری از این ذخایر خاطرنشان کرد: در حال حاضر معدن خشومی به عنوان مهم‌ترین و ارزشمندترین پهنه معدنی مجتمع فولاد غدیر نی ریز آماده آغاز عملیات استخراج است تا در کنار بهره‌گیری از سایر ذخایر، زنجیره تأمین مواد اولیه فولاد در مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز تکمیل گردد. این دستاورد‌ها نه تنها ارزش افزوده بالاتری برای مجتمع فولاد غدیر نی ریز ایجاد می‌کند، بلکه گامی راهبردی در مسیر خودکفایی و توسعه صنعت فولاد کشور محسوب می‌شود.

مجتبی گرگین، رئیس هیئت مدیره و مدیر پهنه و معادن مجتمع فولاد غدیر نی ریز نیز در این بازدید اظهار داشت: مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز امروز با ثبت ذخایر ارزشمند سنگ آهن پهنه‌های معدنی کوه غدیر و خشومی و ذخیره دولومیت پهنه معدنی شماره دو آباده جازموریان، به پشتوانه‌ای مطمئن برای صنعت فولاد کشور تبدیل شده است. این موفقیت‌ها نتیجه همت، تعهد و تمرکز کارکنان در شرایط دشوار و بدون هیچ بهانه‌ای بوده است.

منبع: روابط عمومی مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز