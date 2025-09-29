باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نادر موسیوند، مدیرعامل سازمان آتشنشانی بروجرد، گفت: از ۲۰۰۰ واحد صنفی و صنعتی شناسایی شده، تاکنون گواهی ایمنی برای ۱۰۰۰ واحد صادر شده و برای مابقی تا پایان سال اقدام خواهد شد.
وی افزود: در نیمه نخست سال، ۱۴۱۹ عملیات انجام شد که شامل ۴۸۷ مورد افراد محبوس در آسانسور و ۵۰۲ مورد آتشسوزی در اماکن عمومی، باغات، اراضی کشاورزی و خودروها بود. همچنین ۹۱۷ عملیات امداد و نجات شامل گازگرفتگی، غرقشدگی و نجات حیوانات وحشی انجام شد.
۱۶۰۰ مأموریت آتشنشانی در خرمآباد
سیدابوذر موسوی، سرپرست سازمان آتشنشانی خرمآباد، اعلام کرد: نیروهای ما از ابتدای سال تاکنون ۱۶۰۰ عملیات امداد، نجات و اطفای حریق انجام دادهاند. بیشترین فراوانی حوادث غیرآتشسوزی مربوط به نجات حیوانات با ۴۶۴ مورد و حوادث آسانسور با ۲۸۴ مورد بوده است.
وی افزود: از عملیات اطفای حریق، ۱۷۶ مورد جنگل، مراتع و علفهای هرز، ۹۱ مورد مسکونی، ۷۸ مورد خودرو و ۶۵ مورد ناشی از اتصالات برق بود. همچنین ۵۴ مورد حریق واحد تجاری، ۵۱ تصادف خودرویی، ۳۷ گیر کردن اعضای بدن، ۲۲ محبوسی در منزل و ۱۰ اقدام به خودکشی انجام شد.
موسوی با اشاره به تلفات و مصدومان گفت: در مجموع ۱۰ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۲۹ نفر مجروح شدند.
آموزش همگانی و تجهیز شهرها
یحیی عیدی بیرانوند، شهردار بروجرد، گفت: آتشنشانان برای حفظ جان و مال مردم از خودگذشتگی میکنند و کارکنان شهرداری هیچ مشکل حقوقی و معیشتی ندارند.
وی افزود:آموزش آتشنشانی به همه مردم ارائه میشود و تلاش داریم تمامی اماکن عمومی و خصوصی مجهز به وسایل اطفای حریق شوند تا ایمنی شهروندان افزایش یابد.
عملکرد شش ماهه آتشنشانی بروجرد و خرمآباد نشان میدهد تمرکز بر پیشگیری، آموزش، صدور گواهی ایمنی و آمادگی برای عملیاتهای فوری، شاخص مهم کاهش حوادث و تلفات است. با ادامه روند آموزش همگانی، تجهیز پایگاههای جدید و صدور گواهی ایمنی، انتظار میرود شهروندان امنیت بیشتری در زندگی روزمره تجربه کنند.