باشگاه فرهنگی ورزشی برق شیراز در نشست خبری با تشریح برنامه‌های زیرساختی، فرهنگی و ورزشی، از آغاز دوباره فعالیت‌های باشگاه و هدف‌گذاری ۷ ساله برای حضور در لیگ برتر فوتبال ایران خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - نشست خبری باشگاه فرهنگی ورزشی برق شیراز امروز در مجموعه ایثار برگزار شد. در این نشست، عباس حاجی‌زاده مدیرعامل باشگاه، غلامحسین پیروانی پیشکسوت فوتبال فارس و مشاور مدیرعامل، و علی‌اصغر کلانتری سرمربی تیم بزرگسالان، به تشریح برنامه‌های آینده، چالش‌های پیش‌رو و اهداف بلندمدت باشگاه پرداختند.

عباس حاجی‌زاده با اشاره به آغاز مجدد فعالیت‌های باشگاه برق، اعلام کرد که نخستین دیدار تیم بزرگسالان در لیگ دسته دوم چهارشنبه این هفته در زاهدان برابر استقلال زاهدان برگزار خواهد شد. 

او از راه‌اندازی آکادمی فوتبال باشگاه با هدف پرورش استعداد‌های بومی خبر داد و افزود: کمیته استعدادیابی نیز در حال شکل‌گیری است تا آینده فوتبال فارس را تضمین کند.

مدیرعامل باشگاه برق شیراز با تأکید بر کاهش وابستگی مالی به مالک باشگاه، از برنامه‌های اقتصادی متنوعی برای تأمین منابع پایدار خبر داد و همچنین از آغاز فعالیت‌های زیرساختی از ۲۰ تیرماه و رایزنی با شهرداری برای واگذاری زمین جهت احداث کمپ اختصاصی باشگاه خبر داد. ایجاد کمپ تمرینی در منطقه سپیدان نیز از دیگر برنامه‌های در دست اقدام است.

حاجی‌زاده با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در ورزشگاه پارس، آمادگی باشگاه برای بهره‌برداری از این مجموعه در قالب ماده ۲۷ را اعلام کرد. 

او همچنین از برنامه‌های فرهنگی باشگاه شامل راه‌اندازی موسسه فیلم‌سازی و سالن سینما در کنار دفتر باشگاه خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۲۰ میلیارد تومان برای آغاز فعالیت‌ها هزینه شده است.

غلامحسین پیروانی در ادامه نشست، با تأکید بر دشواری‌های لیگ دسته دوم، خواستار حمایت همه‌جانبه از تیم شد و گفت: مالک جدید با ایثار، باشگاه را احیا کرده و نباید دلسرد شود. 

او افزود: مسیر صعود به لیگ‌های بالاتر نیازمند صبر، حمایت و همدلی است.

علی‌اصغر کلانتری، سرمربی تیم بزرگسالان برق شیراز نیز با اشاره به انگیزه خود برای بازگشت به باشگاه، از روند آماده‌سازی تیم ابراز رضایت کرد و گفت: با وجود فرصت محدود، تمرینات از نیمه مرداد آغاز شده و تاکنون ۹ دیدار تدارکاتی برگزار شده است. 

او میانگین سنی تیم را ۲۶.۵ سال اعلام کرد و افزود: هدف‌گذاری باشگاه رسیدن به لیگ برتر طی ۶ تا ۷ سال آینده است.

