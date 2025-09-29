به گفته رئیس بیمارستان طبی کودکان سالیانه بیش از ۴۰ هزار عمل جراحی در این مرکز انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - روح‌الله شیرزادی رئیس بیمارستان طبی کودکان  در نشست خبری برگزاری سی و هفتمین همایش بیماری کودکان و بیست و سومین همایش پرستاری کودکان اظهار کرد: رقمی که برای درمان از کودکان دریافت می‌شد، همواره مبلغ کمی‌ بود اما دولت سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفت این درمان را رایگان کند و بار هزینه‌ای آن به دوش بیمارستان‌های کودکان قرار گرفت.

به گفته وی به دلیل اینکه درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال فقط در مراکز درمانی دانشگاهی اجرا می‌شود، موجب افزایش میزان مراجعه شده است که البته اگر این موضوع در تمام بیمارستان‌های کودکان اجرا شود، شاید با کاهش میزان مراجعه در مراکز دولتی دانشگاهی مواجه شویم.

رئيس بیمارستان طبی کودکان ادامه‌ داد: از اینکه بتوانیم به طور رایگان کودکان تا هفت سال را درمان کنیم، افتخار می‌کنیم اما این موضوع فقط مربوط به بیمارستان‌های دانشگاهی است نه سایر بیمارستان‌ها، بنابراین پیشنهاد کردیم ‌که درمان کودکان زیر هفت سال بر اساس دهک‌های مختلف درآمدی رایگان باشد که این پیشنهاد در دست بررسی است.

شیرزادی گفت: در این همایش علاوه بر ارائه آخرین پژوهش‌ها در حوزه کودکان، اساتید و متخصصانی از کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه هم به صورت برخط(آنلاین) شرکت دارند.

وی درباره فعالیت بیمارستان طب کودکان با ۳۶۰ تخت فعال نیز اظهار کرد: بیمارستان ۱۳۷۰ نیرو(پرسنل) دارد که ۵۶۰ نفر آنها پرستار و ۱۳۰ پزشک دارد که از مکجموع پزشکان بیمارستان ۱۱۰ نفر عضو هیات‌علمی دانشگاه هستند.

رئيس بیمارستان طب کودکان در خصوص گردشگری سلامت و فعالیت‌های این بیمارستان، گفت: این بیمارستان همه ساله پذیرای بیمارانی از کشورهای عراق، تاجیکستان و افغانستان است.

وی ادامه داد: فعالیت ۸۳۰ بیمارستان تخصصی کودک در کشور ، اظهار  بیمارستان طب کودکان در سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کودک را به صورت سرپایی درمان می‌کند ضمن اینکه ۱۲۰ هزار مورد بستری و حدود ۴۰ هزار عمل جراحی نیز از دیگر فعالیت های درمانی این مرکز در سال است.

وی با بیان اینکه همایش حدود ۳۵۰ سخنران دارد، افزود: ۲۰ درصد جمعیت کشور ما زیر ۱۸ سال هستند که همین امر وظیفه ما(حوزه درمان کودک) را بیشتر می‌کند.

 وی افزود: سال گذشته ۳۵ میلیارد تومان از طریق خیرین برای تامین هزینه درمان بیماران نیازمند و کم توان در این بیمارستان، پرداخت شد.

شیرزادی گفت: این کنگره چهار روزه ۱۷ تا ۲۰ مهرماه به عنوان بزرگترین اتفاق علمی حوزه طب کودکان و با حضور ۲ هزار متخصص و فوق تخصص کودکان در تهران برگزار می‌شود.

برچسب ها: درمان کودکان ، بیماری کودکان
