در جهت تسهیل فرآیندهای تجاری و دسترسی راحت تر فعالان اقتصادی به اطلاعات تجارت بین الملل سامانه جامع صادرات و واردات راه اندازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- یوسف حسن‌پور کارسالاری، مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار  داشت: کتاب قانون مقررات صادرات و واردات طی سه دهه گذشته توسط این شرکت منتشر شده و همواره مرجع جامع مقررات در این حوزه به شمار می‌رفته است.

وی با اشاره به کتاب تعرفه گمرکی ۱۴۰۴ گفت: این کتاب هر سال پس از تأیید هیئت وزیران تدوین و منتشر می‌شود و شامل اطلاعات مربوط به تعرفه واردات، مقررات صادرات و واردات، آیین‌های اجرایی و سود بازرگانی است. از آنجا که حجم اطلاعات این کتاب بسیار زیاد است و نیاز به روزرسانی مستمر دارد، از نیمه دوم سال گذشته نظرات و پیشنهاد‌های تجار و بازرگانان گردآوری شد تا دسترسی آسان‌تری به آخرین وضعیت مقررات فراهم شود؛ بر همین اساس پلتفرم «ایمکس» طراحی و راه‌اندازی شد.

حسن‌پور کارسالاری ادامه داد: شرکت چاپ و نشر بازرگانی دولتی و حکمرانی‌محور است و با هدف سودآوری فعالیت نمی‌کند. از همین رو، این پلتفرم با مشارکت بخش خصوصی شکل گرفته تا علاوه بر پوشش حجم گسترده داده‌های تجاری، اعتماد فعالان اقتصادی به مرجعیت اطلاعات نیز جلب شود.

وی افزود: ایمکس که نام آن برگرفته از واژه‌های واردات و صادرات است، تمامی محتوای کتاب مقررات صادرات و واردات از جمله دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، نرخ تعرفه‌ها و ضمایم مرتبط با قرارداد‌های تجارت ترجیحی و آزاد را به صورت الکترونیکی در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بازرگانی توضیح داد: در این طرح جدید  آخرین تعرفه‌های گمرکی، شامل اطلاعات نمایشگاه‌های تجاری داخلی و خارجی، خدمات مشاوره، دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه تجارت، خلاصه کتاب‌ها و مقالات علمی و همچنین یک دستیار هوش مصنوعی برای تجار و بازرگانان است.

 

