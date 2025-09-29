باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر نغمه ضیایی متخصص قلب و فلوشیپ نارسایی و پیوند دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه روز جهانی قلب هر سال در تاریخ ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) با هدف افزایش آگاهی مردم نسبت به بیماریهای قلبی و عروقی و ترویج فرهنگ پیشگیری برگزار میشود، گفت:امسال بیستوپنجمین سالگرد این رویداد جهانی است که با شعار «حتی یک ضربان را از دست ندهیم» از سوی جامعه جهانی قلب نامگذاری شده است.
او افزود: از هر پنج نفر، یک نفر جان خود را به دلیل این بیماری از دست میدهد. این آمار نشان میدهد که مرگومیر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی از سرطان و بیماریهای مزمن ریوی نیز بیشتر است.»
دکتر نغمه ضیایی گفت: «نکته مهم این است که بیش از ۸۰ درصد بیماریهای قلبی و عروقی قابل پیشگیری هستند. با اصلاح سبک زندگی، تغذیه سالم، ترک دخانیات، فعالیت بدنی منظم و کنترل فشار خون میتوان گام مؤثری در کاهش بروز این بیماریها برداشت.»
او با تأکید بر اهمیت کنترل فشار خون، گفت: «یکی از محورهای اصلی روز جهانی قلب امسال، توجه به فشار خون و درمان به موقع آن است. بر اساس آخرین پروتکلهای درمانی، فشار خون باید کمتر از ۱۲۰ روی ۸۰ میلیمتر جیوه نگه داشته شود. در حالی که تنها از هر پنج بیمار مبتلا به فشار خون بالا، یک نفر درمان مناسب دارویی دریافت میکند. اگر بتوانیم این آمار را دو برابر کنیم، از وقوع بیش از ۱۳۰ میلیون مرگ در سالهای آینده جلوگیری خواهد شد.»
دکتر ضیایی در ادامه به نقش ورزش اشاره کرد و افزود: «ورزش منظم و تحرک بدنی کافی یکی از مؤثرترین راههای پیشگیری از بیماریهای قلبی است. تحقیقات نشان داده است که تنها ۲۵ دقیقه فعالیت بدنی روزانه مانند پیادهروی، دویدن یا دوچرخهسواری میتواند تا ۸۰ درصد از بروز بیماریهای قلبی جلوگیری کند. این میزان فعالیت علاوه بر محافظت از قلب، کیفیت زندگی و طول عمر را نیز افزایش میدهد.»
متخصص قلب و فلوشیپ نارسایی و پیوند دانشگاه علوم پزشکی بابل به اهمیت آموزش عمومی و فرهنگسازی در این زمینه اشاره کرد و گفت: «روز جهانی قلب فرصتی ارزشمند است تا یادآور شویم هیچکس نباید حتی یک ضربان قلب را از دست بدهد. همه ما میتوانیم با انتخاب سبک زندگی سالم، مراقبت از خود و خانواده و توجه به معاینات و غربالگریهای دورهای، در مسیر پیشگیری و سلامت قلبی-عروقی گام برداریم.»
این متخصص قلب در پایان بر ضرورت همکاری همهجانبه نظامهای سلامت، رسانهها و جامعه برای ارتقای سطح آگاهی مردم تأکید کرد و افزود: پیشگیری همیشه سادهتر و کمهزینهتر از درمان است. باید با همافزایی و تلاش جمعی به سمتی حرکت کنیم که مرگومیر ناشی از بیماریهای قلبی به حداقل برسد.
منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل