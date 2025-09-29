باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ترس‌هایی در محافل اسرائیلی از سوءبرآورد ایران و اقدام به حمله ناگهانی به رژیم تروریستی اسرائیل، در بحبوحه فشار‌ ناشی از اعمال مکانیسم ماشه سایه افکنده است.

روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم نوشت: این ترس در اسرائیل وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران در ارزیابی خود درباره اسرائیل دچار اشتباه شود یا تلاش کند از آن انتقام بگیرد.

به گزارش این روزنامه اسرائیلی، پس از اجرایی شدن بند بازگشت فوری تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید علیه ایران، رژیم تروریستی اسرائیل برای یک دوره به‌ویژه ناپایدار دو ماهه با ایران آماده می‌شود که شامل احتمال اقدام تهران به حمله علیه این رژیم تروریستی است.

شایان ذکر است اجرای مکانیسم ماشه و اعمال تحریم‌های بین‌المللی ظالمانه علیه مردم ایران پس از روندی که توسط سه کشور اروپایی شروع شده بود، از ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد یکشنبه ششم مهر ۱۴۰۴ بطور رسمی آغاز شد.

منبع: آر تی