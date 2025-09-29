در پی اجرایی شدن مکانیسم ماشه، محافل اسرائیلی در ترس از اقدام ایران به حمله ناگهانی علیه اسرائیل به سر می‌برند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ترس‌هایی در محافل اسرائیلی از سوءبرآورد ایران  و اقدام به حمله ناگهانی به  رژیم تروریستی اسرائیل، در بحبوحه فشار‌ ناشی از اعمال  مکانیسم ماشه سایه افکنده است.

روزنامه صهیونیستی  اسرائیل هیوم نوشت: این ترس در اسرائیل وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران در ارزیابی خود درباره اسرائیل دچار اشتباه شود یا تلاش کند از آن انتقام بگیرد.  

به گزارش این روزنامه اسرائیلی، پس از اجرایی شدن بند  بازگشت فوری تحریم‌ها  و اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید علیه ایران، رژیم تروریستی اسرائیل برای یک دوره به‌ویژه ناپایدار دو ماهه با ایران آماده می‌شود که شامل احتمال اقدام تهران به حمله علیه این رژیم تروریستی است.

شایان ذکر است اجرای مکانیسم ماشه و اعمال تحریم‌های بین‌المللی ظالمانه علیه مردم ایران پس از روندی که توسط سه کشور اروپایی شروع شده بود، از ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد یکشنبه ششم مهر ۱۴۰۴ بطور رسمی آغاز شد.

برچسب ها: حمله ایران به اسرائیل ، حمله اسرائیل به ایران ، مکانیسم ماشه
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۳:۲۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
باید ترسید اونا حمله نکنن به ما بر عکس شده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۵۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
احتمال حمله به ایران دولت مردان با گفته هایش در جامعه تقویت کرده است ولی از حمله هیچ اثری وجود ندارد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
اینها خیالشان راحت است و خوب مطمئن هستند که تا زمانی دولت پزشکیان سرکار باشد ایران حمله نخواهند کرد مگر اینکه دوباره خودشان اول حمله کنند دشمنان هم خوب شناختی نسبت به پزشکیان و اطرافیانش دارند چرا جرأت نکردند در دوران ریاست‌جمهوری شهید رئیسی کوچکترین حرکتی انجام بدهند خوب می‌دانستند که از نقشه جهان محو خواهند شد
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۰۰:۰۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
باید صدها کلاهک تاکتیکی بر روی موشک‌ها نصب و در بین موشک و پهبادها و موشک مغناطیسی شلیک و تمام صنایع دفاعی،هسته ای و...رژیم نامشروع اشغالگر صهیونیستی تروریستی کودک کش را با خاک یکسان کرد،باید حمله پیش دستانه کنیم،ارزش شهدای دانشمند،سرداران شجاع و مردم ما فراتر از تمام رژیم نحس اشغالگر صهیونیستی تروریستی بوده و اصلا قابل مقایسه با این موجودات رزل به ظاهر انسان نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
آمریکا و اسرائیل هرگز به ایران حمله نمی کنند خاطرجمع باشید
۱۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
باید ترس بردل صحیونها انداخت باید هم پیش دستی بزنیم مثل دفعه قبل نگوئید غافلگیر شدیم
۱۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۵ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
ایران باید حمله غافلگیر کننده بکنه و چندبرابر بدتر از حمله اونا تا درس عبرت شه
۵
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
هموطن
۲۱:۵۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
بزنید بترکونید این بادکنک تو خالی رو.
۸
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۵ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
بی خیال بابا کوتاه بیا
۶
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
بهترین راه ، حمله پیش دستانه ایرانه.
۸
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
به نظرم این جوسازی است و احتمال حمله اسرائیل در این دو ماه بیشتر است چون ایران نشان داده آغازگر جنگ نیست و از طرفی مسئله غزه در شرف حل و فصل است و می ماند اتحاد برای حمله به ایران! امیدوارم سطح آمادگی نظامی و اجتناعی ایران آنقدر باشد تا حتی فکر حمله به ایران را نیز نکنند ولی اگر اشتباه کردین اینبار چنان پاسخی دریافت کنند که هر ایرانی آن را سالها با افتخار به فرزندانش بازگو کند.
۵
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۵ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
ترس ما مردم از دلالان و رانت خواران داخلی است که گلوی ملت رو فشردن ، افسارگسیختگی طلا و دلار و اقلام ضروری زندگی مردم ، زندگی ها را فلج کرده
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
اسراییل رو تهدید کنید تا بتونید مدیریت کنید
۹
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
چرا طرح سربازی انصار برای سربازان فراری اجرا نمیشه.چرا فقط برای سربازان غایب هست
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
اینا فکر کردن ما مثل خودشون وحشی هستیم
۶
۸
پاسخ دادن
