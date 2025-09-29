باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -اسد بابایی در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی هریس بر توسعه فرهنگ مطالعه در مدارس و خانواده‌ها تاکید کرد و گفت:اجرای طرح‌های کتابخانه‌های مدرسه، خانواده‌های کتابخوان و کتابخانه های سالمندان موجب مشارکت گسترده‌تر اقشار مختلف می‌شود.

وی توسعه کتابخانه‌های سیار و جذب خیرین را از برنامه‌های اصلی دانست و گفت: هدف صرفاً افزایش آمار مطالعه نیست بلکه کیفیت و استقبال خانواده‌ها اهمیت دارد.

وی گفت:کتابخانه خوب زمینه‌ساز رفتار‌های خوب است و مطالعه نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

محمد عبدالهی فرماندار هریس بر اهمیت کتابخانه‌ها در رشد فرهنگی و آرامش جامعه تاکید کرد و گفت: فعال‌سازی کتابخانه‌ها می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی موثر باشد.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی به‌ویژه در کتابخانه هریس، از مدیر کل استان خواست برای رفع این مشکل اقدام کند.

عبداللهی همچنین جذب خیرین و حمایت شهرداری‌ها را برای توسعه کتابخانه‌ها ضروری دانست و تصریح کرد سرمایه‌گذاری در فرهنگ هزینه نیست بلکه آینده‌ساز کشور است.