وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه از کارگردان فیلم برگزیده «ژاو» که در «جشنواره فیلم سلامت برای همه» در سوئیس به عنوان فیلم برتر انتخاب شد، قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وبدا، فیلم ایرانی «ژاو» با موضوع کارتن‌خوابی، سال گذشته در میان ۱۸۰۰ اثر در «جشنواره فیلم سلامت برای همه» در سوئیس، به عنوان فیلم برتر انتخاب شد و جایزه سازمان جهانی بهداشت را دریافت کرد.

در جلسه شورای معاونان وزارت بهداشت که با حضور معاون دفتر سازمان بهداشت جهانی در ایران برگزار شد، محمدرضا ظفرقندی پس از نمایش این فیلم کوتاه گفت: سوژه این فیلم کوتاه از موضوعات آموزنده است و در آن، نحوه برخورد با یک کارتن‌خواب به‌خوبی به تصویر کشیده شده است.

وی همچنین با اشاره به تصویرسازی مناسب درباره ایجاد محیط‌های جذاب در اماکن مذهبی در این فیلم افزود: در سایر موضوعات حوزه سلامت همچون مسئله جمعیت نیز می‌توان از چنین آثار هنری بهره گرفت.

وزیر بهداشت در پایان، با اهدای هدیه‌ای از مسعود مشعوف، کارگردان فیلم کوتاه «ژاو»، قدردانی کرد.

به گزارش ایرنا، فیلم ژاو با رویکرد بهداشتی درباره قشر اندکی از جامعه که کارتن خواب هستند و به نوعی از جامعه طرد شده‌اند، ساخته شده است.

