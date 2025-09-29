باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حالت شوک و بهت، محافل رسانهای رژیم تروریستی اسرائیل را پس از درز اطلاعاتی فرا گرفت که نشان میدهد جنگنده فرانسوی رافال ، که مصر مالک آن است، بر قویترین جنگندههای آمریکایی برتری یافته است.
گزارشی مفصل که در روزنامه اسرائیلی کالکالیست منتشر شد، اشاره کرد که جنگنده رافال هواپیمای قدرتمند آمریکایی F-۱۵ را به هدفی آسان تبدیل کرده است و تأکید نمود که رافال ساخت فرانسه ستاره مانورهای اخیر ناتو بوده است.
این گزارش اضافه کرد: آنچه که باید نگرانی ایجاد کند، این است که همسایه جنوبی اسرائیل ، یعنی مصر، این نوع جنگنده را در تعداد زیاد در اختیار دارد.
این گزارش تأکید کرد که مصر نه تنها یکی از پیشرفتهترین و متنوعترین نیرویهای هوایی در خاورمیانه را دارد، بلکه یکی از بزرگترین نیروهای هوایی در جهان نیز هست و ۲۴ درصد از نیروی هوایی اسرائیل بزرگتر است.
این گزارش عبری توضیح داد که جالبترین هواپیما در فهرست تجهیزات مصر، جنگنده فرانسوی رافال است، زیرا یک هواپیمای چندمنظوره و شگفتانگیز است.
این وبسایت عبری اشاره کرد که در آگوست ۲۰۲۵، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مانورهای سالانه سهشاخ آتلانتیک (Atlantic Trident) را با مشارکت نیروی هوایی و دریایی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و فنلاند، که میزبان این رویداد بود، انجام داد.
