مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت بر نقش ورزش منظم، تغذیه سالم و خواب کافی در حفظ سلامت قلب تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر نفیسه حسینییکتا به مناسبت روز جهانی قلب، توصیههای پیشگیرانه و تقویتی طب ایرانی را در راستای ارتقای سلامت این عضو حیاتی تشریح کرد.
وی با اشاره به اهمیت فعالیت بدنی گفت: ورزش برای قلب حکم تقویتکننده دارد، اما باید با تدبیر و متناسب با شرایط هر فرد باشد. برای افراد سالم، ورزشهای ملایم، تدریجی و مداوم مانند پیادهروی، دوچرخهسواری سبک و شنا بهترین انتخابها هستند، چراکه به بهبود گردش خون و افزایش نشاط کمک میکنند.
مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل افزود: بیماران قلبی باید ورزش خود را حتماً تحت نظر پزشک آغاز کنند. معمولاً ورزشهای هوازی مانند پیادهروی ملایم و در صورت تأیید پزشک، تمرینات مقاومتی سبک میتواند عملکرد قلب را بهبود بخشد. نکته کلیدی، آغاز تدریجی و پرهیز از فشار ناگهانی است.
حسینییکتا با تأکید بر اهمیت خواب کافی گفت: هیچ توصیهای بدون خواب منظم و باکیفیت نتیجهبخش نخواهد بود. تنظیم ساعت خواب و ایجاد محیطی تاریک و آرام، کیفیت استراحت و سلامت قلب را تضمین میکند.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی درباره نقش تغذیه نیز اظهار داشت: پایه یک برنامه غذایی سالم برای قلب، مصرف متعادل و متنوع غذاهای تازه و طبیعی است. پرهیز از پرخوری و کاهش مصرف غذاهای سنگین، پرچرب و فرآوریشده از گامهای اساسی برای پیشگیری از آسیبهای قلبی است.
مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت همچنین استفاده از برخی گیاهان دارویی را در آرامش قلب مؤثر دانست و گفت: مصرف این گیاهان باید حتما با نظر متخصص طب ایرانی باشد تا از عوارض احتمالی و تداخلات دارویی پیشگیری شود.
او در پایان یادآور شد: توصیههای طب ایرانی جنبه پیشگیرانه و تقویتی دارند و برای حفظ توازن بدن طراحی شدهاند. اما در صورت بروز علائمی همچون درد قفسه سینه، تنگی نفس یا تپش قلب غیرعادی، مراجعه فوری به متخصص قلب و پیگیری درمانهای تخصصی ضروری است.