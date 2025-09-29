باشگاه خبرنگاران جوان - معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان فارس در آیین افتتاح این طرح گفت: اتوماسیون نیروگاه، گامی مهم در مسیر هوشمندسازی صنعت برق کشور است که با بهرهگیری از توان متخصصان داخلی به بهرهبرداری رسیده است.
او گفت: این سامانه امکان کنترل و نظارت لحظهای بر فرآیندهای تولید و مصرف انرژی برق را فراهم کرده و موجب کاهش خطای انسانی و بهبود پایداری شبکه برق خواهد شد.
مهدی زارع خفری، ایجاد امکان پایش و کنترل از راه دور تولید و مصرف انرژی را از جمله مزیتهای انجام اتوماسیون بر روی نیروگاههای خورشیدی برشمرد و افزود: انجام اتوماسیون علاوه بر قابلیت فوق، باعث کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست، کاهش تردد گروههای رفع اتفاقات و افزایش تسریع در رفع خاموشی خواهد شد.
او همچنین اظهار داشت: سامانه اتوماسیون نیروگاه خورشیدی با هدف پایش و کنترل یکپارچه فرآیندهای تولید و مصرف انرژی، بر بستر DCS و SCADA طراحی و اجرا شده و این سامانه قابلیت مدیریت لحظهای پارامترهای عملیاتی، واکنش سریع در شرایط بحرانی، پیشبینی و رفع خطاها را داراست.
زارع خفری در ادامه با بیان اینکه استقرار این سیستم، امکان کنترل از راه دور تجهیزات اصلی، ثبت و آرشیو دادههای عملکردی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه را فراهم نموده است گفت: زیرساخت نرمافزاری و سختافزاری این سامانه بهطور کامل توسط متخصصان داخلی توسعه یافته به گونهای که تمام نیروگاههای منصوبه در استان، مجهز به این سامانه گردیدهاند.
این مقام مسئول یادآور شد: با توجه به اهمیت هوشمندسازی شبکههای برق در پایداری شبکه سراسری و استمرار تامین برق مشترکان، این شرکت اقدام به اتوماسیون در ۲۲٠ نقطه از شبکههای توزیع تحت پوشش این شرکت را کرده که در گامهای بعدی این تعداد، افزایش چشمگیری خواهد داشت.
زارع خفری، ضمن اعلام حمایت شرکت از تمامی سرمایه گذاران در حوزه نیروگاههای خورشیدی افزود: با هماهنگی بین بخشی با دستگاههای اجرایی استان و تامین زمین مناسب جهت احداث نیروگاههای خورشیدی، تا پایان سال ۱۴٠۴ شاهد بهره برداری از ۴٠ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۲٠ مگاوات در سطح استان خواهیم بود که احداث اینگونه نیروگاهها علاوه بر تامین برق مطمئن و پایدار مشترکان، کاهش آلایندههای زیست محیطی را نیز در برخواهد داشت.
منبع: شرکت توزیع برق فارس