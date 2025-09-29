باشگاه خبرنگاران جوان - مسجد سلام که بزرگترین مسجد شیعیان عمان است، با هدیه زمین از سوی سلطان قابوس ساخته شده و نمادی از همزیستی و تسامح مذهبی در این کشور به شمار میآید.
مسجد سلام، بزرگترین مسجد شیعیان عمان، نمادی برجسته از حضور و فعالیتهای فرهنگی و مذهبی شیعیان در این کشور به شمار میآید. زمین ساخت این مسجد مقدس توسط سلطان قابوس، رهبر فقید عمان، به شیعیان عمان اهدا شده است. این هدیه ارزشمند و راهبردی، بیانگر حمایت دولت عمان از اقلیتهای مذهبی و تلاش برای حفظ وحدت و همبستگی ملی است.
مسجد سلام فراتر از یک مکان عبادت ساده است و به مرکزی برای تجمعات دینی، آموزشی و فرهنگی شیعیان تبدیل شده است. این مسجد با امکانات گسترده و فضای وسیع خود، شرایطی مناسب برای برگزاری مراسم مذهبی، جلسات علمی و فرهنگی و همچنین آموزش نسلهای جوان فراهم آورده است. از سوی دیگر، حمایتهای رسمی دولت عمان از این مسجد، نشاندهنده رویکرد معتدل و تسامحآمیز این کشور نسبت به اقلیتهای دینی است که در خاورمیانه کمنظیر است. این رویکرد به تقویت همزیستی مسالمتآمیز و ارتقای روابط میان مذاهب مختلف کمک کرده و الگویی مثبت برای دیگر کشورهای منطقه به حساب میآید.
مسجد سلام با حضور فعال مردم و پشتوانه حکومتی، به نقطه تلاقی فرهنگ و دین در عمان تبدیل شده و نقش مهمی در حفظ هویت دینی شیعیان این کشور ایفا میکند. این مسجد همچنین به عنوان نمادی از همبستگی و احترام متقابل میان اقوام و مذاهب عمان شناخته میشود و نشان میدهد که همزیستی مسالمتآمیز در این کشور همچنان یک واقعیت زنده است.
منبع: پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ