رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به چالش‌های موجود در صنعت دارو و لزوم حمایت‌های مستمر از تولید داخلی در شرایط تحریم‌ها، گفت: مشکل نقدینگی یکی از مهم‌ترین موانع شرکت‌های دارویی است که می‌تواند مسیر تأمین دارو را دشوار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مهدی پیر صالحی در جریان بازدید جمعی از نمایندگان مجلس از یک شرکت دارویی تأکید کرد اکثر دارو‌ها در ایران قابل تولید هستند و کیفیت بالای تولید داخلی مورد تأیید پزشکان و متخصصین است.

به گفته وی، ترویج فرهنگ استفاده از دارو‌های ایرانی و اطلاع‌رسانی درباره کیفیت درمانی این محصولات نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی دارد.

پیرصالحی افزود: قیمت‌گذاری دارو با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی روز تأثیر زیادی در تولید دارو‌های مورد نیاز و جلوگیری از کمبود دارد.

وی خاطرنشان کرد: تنها تعداد محدودی از دارو‌ها وارداتی هستند که در شرایط تحریم، تأمین و نقل و انتقال مالی آنها با چالش روبه‌رو می‌شود، اما با حمایت مستمر از تولید داخل می‌توان اثر این محدودیت‌ها را به حداقل رساند.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، نمایندگان مجلس نیز در این بازدید، بر لزوم حمایت همه‌جانبه از تولید داخل، رفع موانع نقدینگی و تسهیل در دسترسی مردم به دارو‌های حیاتی و خاص تأکید کردند.

