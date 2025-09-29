باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مهدی پیر صالحی در جریان بازدید جمعی از نمایندگان مجلس از یک شرکت دارویی تأکید کرد اکثر داروها در ایران قابل تولید هستند و کیفیت بالای تولید داخلی مورد تأیید پزشکان و متخصصین است.
به گفته وی، ترویج فرهنگ استفاده از داروهای ایرانی و اطلاعرسانی درباره کیفیت درمانی این محصولات نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی دارد.
پیرصالحی افزود: قیمتگذاری دارو با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی روز تأثیر زیادی در تولید داروهای مورد نیاز و جلوگیری از کمبود دارد.
وی خاطرنشان کرد: تنها تعداد محدودی از داروها وارداتی هستند که در شرایط تحریم، تأمین و نقل و انتقال مالی آنها با چالش روبهرو میشود، اما با حمایت مستمر از تولید داخل میتوان اثر این محدودیتها را به حداقل رساند.
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، نمایندگان مجلس نیز در این بازدید، بر لزوم حمایت همهجانبه از تولید داخل، رفع موانع نقدینگی و تسهیل در دسترسی مردم به داروهای حیاتی و خاص تأکید کردند.