نشست تخصصی ورزش؛ از اردو با تیراندازان چین تا درخواست عضویت در تیم ملی دوومیدانی ایران

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی، صبح امروز دوشنبه (۷ مهر ماه) جلسه کارشناسی فدراسیون‌های تیراندازی و دوومیدانی را به ریاست احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در محل این وزارتخانه برگزار کرد.

اولین نشستی که این کمیسیون به آن پرداخت، بررسی عملکرد فدراسیون تیراندازی بود. مهمترین رویداد پیش‌روی تیم‌های ملی تیراندازی ایران، بازی‌های آسیایی ٢٠٢۶ است که تابستان سال آینده در شهر ناگویای ژاپن برگزار می‌شود. از آنجا که تیراندازی یکی از رشته‌هایی است که وزارت ورزش و جوانان آن را در فهرست مدال آوران بازی‌های آسیایی قرار داده، برای سومین بار جلسه کارشناسی این فدراسیون برگزار شد تا تحلیل دقیقی از وضعیت رکورد‌ها و رقبای تیراندازان کشورمان در این آوردگاه به اطلاع برسد.

در این خصوص به تفکیک گزارش‌هایی در مورد وضعیت تیراندازان در تیم‌های ملی تفنگ، تپانچه، اهداف پروازی و اسکیت، عملکرد آنها در رقابت‌های بین‌المللی اخیر، آمار مدال آوری‌ها و موجودیت سلاح و مهمات این تیم‌ها از سوی مربیان مربوطه ارائه و ابراز امیدواری شد که تیراندازی در بازی‌های آسیایی ناگویا جزو رشته‌های مدال‌آور کاروان باشد.

از جمله تصمیم‌های درخور توجهی که فدراسیون تیراندازی برای آماده‌سازی ملی پوشان تیراندازی در آستانه بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ اتخاذ کرده، رایزنی برای برگزاری اردو‌های بلندمدت تیم ملی تفنگ در چین است که با هدف از میان برداشتن موانع تحریم و استفاده از امکانات سخت افزاری این کشور انجام شده است.

در جمع بندی کارشناسان حاضر در نشست تخصصی فدراسیون تیراندازی به مواردی از جمله استخدام مربی طراز اول خارجی برای تیم ملی تپانچه، ریشه‌یابی مباحث روحی و روانی تیراندازان، همکاری با وزارت دفاع برای خریداری تجهیزات این رشته و تاکید به استفاده از کادر فنی قوی در حوزه مدیریت اشاره و مقرر شد این فدراسیون نسبت به اجرای برنامه‌های مذکور هر چه سریعتر اقدام کند.

همچنین وزیر ورزش و جوانان در ارزیابی خود از شرایط حال حاضر تیم‌های ملی تیراندازی گفت: وزارت ورزش و جوانان به دنبال آن است تا ردیف بودجه‌ای مجزا برای فدراسیون تیراندازی در مجلس و اسپانسری از محل بخش خصوصی یا دولتی برای تیم‌های ملی تیراندازی در نظر بگیرد. تیراندازی جزو رشته‌هایی است که ما علاوه بر بازی‌های آسیایی روی مدال‌آوری آن در بازی‌های المپیک هم حساب باز کرده‌ایم. به همین منظور حمایت همه جانبه از این رشته خواهیم داشت. ما در قانون نظام جامع باشگاه‌داری باشگاه‌ها را مکلف کرده‌ایم برای این که شخصیت حقوقی داشته باشند، باید به رشته‌های پایه و مدال‌آور هم ورود کنند. تیراندازی یکی از آن رشته‌هایی است که باید باشگاه‌ها روی آن کار حرفه‌ای انجام بدهند، ضمن اینکه فدراسیون نیز باید در موضوع استعدادیابی با آموزش و پرورش و مراکز زیر مجموعه آن وارد عمل شود تا بتواند بر تعداد مستعدین این ورزش اضافه کند.

جلسه دوم؛ دوومیدانی

دومین جلسه‌ای که کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی امروز تشکیل داد به فدراسیون دوومیدانی اختصاص داشت. مهمترین رویداد‌های پیش‌روی این فدراسیون، بازی‌های آسیایی جوانان ٢٠٢۶ بحرین و بازی‌های کشور‌های اسلامی ٢٠٢۶ ریاض خواهد بود که به ترتیب اواخر مهر و اواسط آبان‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.

بر اساس آخرین گزارشی که از سوی فدراسیون دوومیدانی در این نشست ارائه شد، قرار است تیم ملی دوومیدانی کشورمان با ترکیب ٩ ورزشکار (۶ پسر و ٣ دختر) به بازی‌های بحرین برود. فدراسیون دوومیدانی پیش‌بینی کسب سه مدال را برای این رقابت‌ها دارد.

در مورد بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض هم تیم ملی دوومیدانی ایران با ترکیب ١۵ ورزشکار (١١ دختر و ۴ پسر) بسته شده است. از آنجا که بازی‌های کشور‌های اسلامی عمدتا با حضور بهترین دونده‌های برتر دنیا، برگزار می‌شود، تیم ملی دوومیدانی کشورمان کار دشواری را در ریاض خواهد داشت. با این حال در شرایطی که ریاض فرصتی را مهیا کرده تا بانوان دوومیدانی کار ایرانی بتوانند حضور در یک میدان معتبر را تجربه کنند، برآورد‌هایی برای کسب مدال صورت گرفته است.

رایزنی و جذب مربیان خارجی از دیگر موضوعاتی بود که رییس فدراسیون دوومیدانی در این جلسه از آن خبر داد. در حال حاضر یک مربی اهل لتونی، به طور اختصاصی برای رشته پرتاب چکش استخدام شده تا تمرینات ملی‌پوشان را برای حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی ٢٠٢۶ ناگویا زیر نظر بگیرد.

این در حالی است که فدراسیون دوومیدانی با چند گزینه مربیگری دیگر از آفریقا و اروپا برای هدایت دو‌های سرعت، ٨٠٠ متر و ماده پنج گانه صحبت‌هایی داشته و این احتمال می‌رود که به زودی توافقات نهایی انجام شود.

برگزاری مسابقات منطقه‌ای در ۶ نقطه کشور از دیگر برنامه‌های انجام شده فدراسیون دوومیدانی در چند وقت اخیر بوده که به آن اشاره و قرار است، منتخبین این رقابت‌ها توسط مربیان خارجی گزینش و به اردو‌های آینده تیم‌های ملی پایه دعوت شوند.

در نهایت ابراز علاقه برخی از دوومیدانی‌کاران روس و بلاروس برای عضویت در تیم ملی دوومیدانی ایران، از دیگر نکاتی بود که در جلسه کارشناسی فدراسیون دوومیدانی با مسئولان وزارت ورزش و جوانان عنوان شد.

احسان حدادی، رییس فدراسیون دوومیدانی با بیان این که کشور‌های روسیه و بلاروس به دلیل جنگ از حضور در مسابقات بین‌المللی محروم هستند، پیشنهاد عضویت برخی از دوومیدانی‌کاران این دو کشور را در حضور وزیر ورزش و جوانان مطرح کرد.

احمد دنیامالی در پایان این نشست به فدراسیون دوومیدانی تاکید کرد که نسبت به بازسازی و تعویض پیست‌های تارتان دوومیدانی در مجموعه‌های ورزشی استان‌ها اقدام کنند و برگزاری اردو‌های تیم‌های ملی نیز محدود به ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران نشود.

بر اساس این گزارش، تعداد نشست‌های تخصصی فدراسیون‌های ورزشی با تیم کارشناسی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک با احتساب دو جلسه امروز به عدد ٩٨ رسید.

سید محمد شروین اسبقیان معاون حرفه‌ای و قهرمانی، سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع، محمدرضا داورزنی، مشاور وزیر، اصغر رحیمی، سرپرست کاروان بازی‌های آسیایی ناگویا، محمدرضا عابدی محزون مدیر دفتر نظارت و برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان و رضا شجیع، مدیر مرکز نظارت بر تیم‌های ملی کمیته ملی المپیک در نشست‌های کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی حضور داشتند.