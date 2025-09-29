باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - از زمان ظهور واتس‌اپ در زندگی ما، تصور روزی بدون آن دشوار شده است، به خصوص در هند، جایی که این اپلیکیشن با بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر، اولین انتخاب برای انواع مختلف ارتباطات، چه بین اعضای خانواده و چه در محیط‌های کاری است. با این حال، در میان این محبوبیت چشمگیر، یک رقیب محلی جدید به نام آراتای ظهور کرده است که سعی دارد راه خود را برای تبدیل شدن به جایگزین هندی محبوب‌ترین اپلیکیشن جهان هموار کند.

آراتای چیست؟

آراتای که توسط شرکت هندی زوهو، مستقر در چنای، توسعه داده شده و نام آن در زبان تامیل به معنای "چت غیررسمی" است، طیف گسترده‌ای از ویژگی‌هایی را که کاربران به آنها عادت دارند، مانند پیام‌رسانی متنی، تماس‌های صوتی و تصویری، اشتراک‌گذاری رسانه، استوری‌ها و کانال‌ها، و نیز پشتیبانی از چندین دستگاه، از جمله رایانه‌ها و تلویزیون اندروید، ارائه می‌دهد. شایان ذکر است که این برنامه، رمزگذاری سرتاسری برای تماس‌ها ارائه می‌دهد، در حالی که رمزگذاری سرتاسری برای پیام‌های متنی هنوز در دست توسعه است.

صحبت‌ها در مورد Arattai پس از آن افزایش یافت که دارمندرا پرادان، وزیر آموزش هند، از شهروندان خواست تا این برنامه را به عنوان یک گزینه محلی امن‌تر امتحان کنند و این امر به صعود آن به صدر فروشگاه برنامه کمک کرد. این در زمانی اتفاق می‌افتد که علاقه به "حاکمیت دیجیتال" و برنامه‌های توسعه‌یافته محلی رو به افزایش است.

ویژگی‌های برنامه و حریم خصوصی داده‌ها

آنچه Arattai را به طور خاص منحصر‌به‌فرد می‌کند، پایبندی دقیق Zoho به سیاست‌های حفظ حریم خصوصی است. این برنامه مانند برخی از رقبای جهانی به جمع‌آوری داده‌ها یا تبلیغات متکی نیست. این رویکرد، آن را برای طیف وسیعی از کاربرانی که نگران نظارت دیجیتال و نشت اطلاعات هستند، جذاب می‌کند.

آیا Arattai می‌تواند جایگزین واتس‌اپ شود؟

با وجود محبوبیت روزافزون Arattai، این کار آسان نخواهد بود. چندین برنامه مانند Hike، Telegram و WeChat قبلاً تلاش کرده‌اند تا جایگزین واتس‌اپ در هند شوند، اما شکست خورده‌اند. ویژگی اصلی که Arattai تاکنون فاقد آن بوده، رمزگذاری سرتاسری برای پیام‌های متنی است، ویژگی کلیدی که واتس‌اپ برای افزایش اعتماد و امنیت به شدت به آن متکی است.

با این حال، هویت محلی، حمایت دولتی و ویژگی‌های اجتماعی مانند استوری‌ها و کانال‌ها، پایگاه محکمی برای باقی ماندن در عرصه رقابت به آن می‌دهد. اگر Zoho بتواند شکاف رمزگذاری را از بین ببرد و زیرساخت‌های خود را بهبود بخشد، این برنامه ممکن است بتواند موقعیت خود را تثبیت کند، اگرچه جابجایی کامل واتس‌اپ از جایگاه برتر در هند هنوز راه درازی در پیش دارد.

منبع: الیوم السابع