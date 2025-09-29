باشگاه خبرنگاران جوان - شهرک سینمایی دفاع مقدس در تحولی راهبردی، به دنبال ایجاد لوکیشن‌های متنوع اعم از بیمارستان و زندان تا تهران قدیم است تا با فاصله گرفتن از فضای صرفا جنگ‌محور بتواند خود را به مجموعه‌ای ملی برای تمام ژانرهای سینمایی تبدیل کند. اما سوال این است چقدر این مجموعه ظرفیت این کار را دارد؟

شهرک سینمایی دفاع‌مقدس و انقلاب اسلامی همانطور که از اسمش مشخص است محلی برای تولید آثار مرتبط با موضوع دفاع‌مقدس است.

اما خبرنگار ما به بهانه هفته دفاع‌مقدس در این شهرک حضور پیدا کرد تا از آخرین وضعیت این مجموعه مطلع شود. براساس مشاهدات این شهرک در تلاش است با بهره‌وری از فضای موجود خود لوکیشن‌های بیشتری را برای بهره‌وری فیلم‌سازان فراهم کند.

تا جایی که این شهرک توانسته جدای از فضای خط مقدم جنگ، حواشی اطراف آن را هم پوشش دهد، یعنی برکه‌هایی مختلف، نخلستان‌های جنگ زده و حتی شبه روستاهایی برای تولید فیلم‌ها آماده کند.

نکته مهم‌تر استفاده از ظرفیت دکورهای فیلم‌های ضبط شده برای تولید آثار بعدی است، برای مثال در این مجموعه سعی شده دکورهایی که در برخی فیلم‌ها احداث شده و کارایی لازم را دارد پس از تولید یک فیلم حفظ شود تا به عنوان یک فضای خوب برای فیلم‌های دیگر استفاده شود. برای نمونه می‌توان به روستای کنعان در فیلم حضرت یوسف(ع) اشاره کرد که به خوبی این دکور حفظ و در فیلم‌های زیادی از جمله سریال پایتخت و فیلم سینمایی «اتاقک گلی» از آن استفاده شده است.

البته این شهرک تنها مختص فیلم‌های دفاع‌مقدسی نیست و کارهای تاریخی زیادی در این مجموعه ساخته شده است که معروف‌ترین آن مربوط به سریال حضرت یوسف(ع) است.

اما تنها نقطه ضعفی که در این شهرک احساس می‌شود ساخت دکورهایی مربوط به فضای شهری، ساختمان‌های اداری یا حتی بیمارستان‌هایی است که در فیلم‌های جنگی نیز می‌توان به تصویر کشید، حتی وسعت این شهرک به اندازه‌ای است که می‌تواند دکورهایی جدای از فضای جنگ را نیز در آن جای داد.

همچنین سوالی که وجود دارد این است که ادوات جنگی و غیرجنگی این شهرک از کجا تامین و چگونه این ادوات و سایر وسایل حفظ و نگهداری می‌شود؟ همچنین برای استفاده از این ادوات نیروهایی متخصص و تربیت شده وجود دارد یا خیر؟

البته در این بازدید متوجه آن شدیم که شهرک در حال پوست‌اندازی است و قرار است از فضای ساخت فیلم‌های صرفا دفاع‌مقدسی خارج شود و بتواند در ژانرهای دیگر به فیلم‌سازان کمک کند. ضمن اینکه در تامین‌ ادوات جنگی، ماشین‌ها، لباس‌ها و آکسسورها نیز اتفاقات جدیدی رخ داده و مجموعه سعی کرده این‌ موارد را تامین و با کمترین هزینه در اختیار فیلم‌سازان‌ قرار دهد.

با این وجود برای اطلاعات بیشتر محمد افلاکی -مدیر شهرک سینمایی دفاع‌مقدس و انقلاب اسلامی- در حاشیه این بازدید در مورد رویکرد جدید این مجموعه با تشریح ظرفیت‌های منحصربه‌فرد ۵۸۰ هکتاری شهرک، بر لزوم نگاه ملی، فراسازمانی و حاکمیتی به این شهرک برای خدمت‌رسانی به تمام تولیدکنندگان سینمایی و تلویزیونی کشور توضیحاتی را ارائه داد.

وی با اشاره به وسعت و تقسیم‌بندی‌های این شهرک سینمایی گفت: در طرح جامع، بخش‌های مختلفی پیش‌بینی شده، اما در حال حاضر دو بخش اصلی «تاریخی» و «دفاع مقدس» در این شهرک فعال است.

افلاکی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای ایجاد لوکیشن‌های مورد نیاز و در حال کمبود در سطح کشور در دستور کار است، افزود: هدف ما این نیست که فضاهایی ایجاد کنیم که بعداً مورد استفاده قرار نگیرد. بلکه دنبال ایجاد فضاها و لوکیشن‌هایی هستیم که به صورت عمومی مورد نیاز پروژه‌هاست. به عنوان مثال، برنامه‌هایی برای ایجاد روستاهای محلی، کوچه‌پس‌کوچه‌های تهران قدیم، بیمارستان‌ها و مدارس با معماری خاص داریم تا پروژه‌ها مجبور نباشند برای یافتن چنین فضاهایی به خارج از تهران بروند. نمونه دیگر، ایجاد یک زندان شبیه‌سازی شده مشابه زندان قصر است که برای پروژه‌های مرتبط بسیار کارآمد خواهد بود.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تجهیزات نظامی موجود در شهرک، توضیح داد: هر آنچه در این مجوعه ارائه می شود جنبه نمایشی و سینمایی دارد و فاقد قابلیت‌های رزمی واقعی است. حتی تانک‌ها و نفربرها فقط قابلیت حرکت و شبیه‌سازی دارند و برای تصویربرداری استفاده می‌شوند.

مدیر شهرک سینمایی دفاع‌مقدس و انقلاب اسلامی درباره نحوه تأمین تجهیزات گفت: ما از همه ارگان‌های نظامی کشور حسب نیاز و امکان، کمک می‌گیریم. بیشترین حمایت را از سپاه پاسداران داشته‌ایم، اما با سایر ارگان‌ها نیز همکاری داریم. سعی می‌کنیم از تجهیزات و امکاناتی که در شرف از رده خارج شدن هستند (مانند واگن‌های قدیمی راه‌آهن، تانک‌ها، ماشین‌ها و…) با تعامل و توافق با دستگاه‌های مربوطه، استفاده کنیم تا در اینجا بازسازی و برای پروژه‌ها آماده شوند.

وی یادآور شد: جدای از تجهیزات نظامی سعی کردیم در حوزه طراحی لباس و دوخت آن و همچنین آکسسورها فیلم‌ها ورود کنیم و توانسته‌ایم در این حوزه موفق باشیم و خدمات خوبی در اختیار فیلم‌سازان قرار دادیم.

افلاکی در بخش دیگری از سخنانش با شفافیت درباره مدل اقتصادی مجموعه گفت: ما یک بنگاه اقتصادی با نگاه درآمدزایی محض نیستیم. مأموریت اصلی ما حمایت از پروژه‌های سینمایی و در اختیار گذاشتن تجهیزات است. اما برای پایداری و نگهداری از این مجموعه بزرگ و تجهیزات ارزشمندش، ناگزیریم هزینه‌های حمایتی از عوامل تولید دریافت کنیم. این هزینه‌ها صرفاً برای تأمین هزینه‌های استهلاک و نگهداری است.

وی به دقت و تخصص بالای نیروهای این شهرک اشاره کرد و گفت: ما کارشناسانی داریم که از روی تجربه، می‌توانند لباس‌های دوره‌های مختلف تاریخی یا دفاع مقدس را با دقت شناسایی و تأمین کنند. برای به حرکت درآوردن تجهیزات خاص مانند تانک‌ها یا خودروهای تاریخی نیز، معمولاً راننده‌ها و متخصصان خود مجموعه، این تجهیزات را در اختیار پروژه می‌گذارند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود زیرا ایمنی و جلوگیری از حادثه اولویت اصلی ماست.

مدیر شهرک سینمایی دفاع‌مقدس و انقلاب اسلامی در پایان گفت: نگاه به این مجموعه، نباید به عنوان یک شهرک سینمایی وابسته به یک ارگان خاص (مانند سپاه) باشد. اینجا یک ظرفیت ملی است. امیدوارم همه ارگان‌های دخیل در تولیدات هنری، سینمایی و تلویزیونی کمک کنند تا این مجموعه با نگاهی کلی، حاکمیتی و مملکتی تجهیز و تکمیل شود و در اختیار تمام هنرمندان و تولیدکنندگان کشور قرار گیرد. این مجموعه برای کل کشور ایران است.

منبع: ایسنا