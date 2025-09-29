نظرسنجی Ipsos نشان می‌دهد ۷۹٪ از مردم بریتانیا از استارمر ناراضی‌اند و او با منفی ۶۶٪ رکورد نامحبوب‌ترین نخست‌وزیر را شکست.

باشگاه خبرنگاران جوان - عدم موفقیت دولت در ممانعت از ورود مهاجران غیر قانونی باعث شده تا حزب اصلاحات بتواند حزب کارگر را به حاشیه براند.

نظرسنجی Ipsos که بیش از ۱۱۰۰ بزرگسال را در هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر مورد بررسی قرار داد، نشان داد که ۷۹٪ از مردم از نخست وزیر فعلی ناراضی هستند و تنها ۱۳٪ از راهبری او راضی هستند.

بدین ترتیب استارمر با منفی ۶۶ درصد، نامحبوب‌ترین نخست وزیر انگلیس شد. پیش از وی ریشی سوناک و جان میجر با منفی ۵۹ درصد نامحبوب‌ترین بودند.

همانطور که تلگراف گزارش داد، رای دهندگان در این نظرسنجی همچنین معتقد بودند که فاراژ نخست وزیری تواناتر از استارمر خواهد بود. 

یک چهارم رای دهندگان گفتند که فاراژ رهبر حزب اصلاحات،  تواناترین نخست وزیر خواهد شد در حالی که رهبر محافظه کار کیمی بادنوک تنها  ۹ درصد آرا را به دست آورد.  

این نظرسنجی همچنین نشان داد تنها ۱۴ درصد از رای دهندگان قصد دارند در انتخابات بعدی به محافظه‌کاران رأی دهند.

بر اساس این نظرسنجی، بادنوک تنها رهبر جریان اصلی حزب است که از نظر حامیان خود به عنوان مناسب ترین نخست وزیر شناخته نمی شود.  فقط ۴۴ درصد از رای دهندگان محافظه کار فکر می کنند که او بهترین رهبر خواهد بود.

منبع: اطلاعات آنلاین

برچسب ها: حزب اصلاحات ، حزب کارگر ، نخست وزیر انگلیس
خبرهای مرتبط
نقش غرب در جنگ اوکراین؛ پیامد‌های استفاده از سلاح‌های دوربرد علیه روسیه
تصویب قانون ممنوعیت فعالیت آنروا چه پیامد‌هایی دارد؟
هشدار منابع صهیونیستی از خطرات باتلاق لبنان برای اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
این فضا قرار نیست فقط جنگ محور باشد!
آخرین اخبار
این فضا قرار نیست فقط جنگ محور باشد!
نامحبوب‌ترین نخست وزیر انگلیس انتخاب شد
آن ١٢ روز؛ روایت مردان ایستاده در آتش
مرز باریک میان طنز و توهین؛ آزادی بیان یا بی‌اخلاقی؟
نخ دندان؛ سلاح ساده علیه سکته مغزی و قلبی
اوتیسم؛ هزینه‌ای برای تکامل منحصر‌به‌فرد مغز انسان؟
یک روز پس از شکست حصر آبادان؛ سقوط سی-۱۳۰ و پرکشیدن ۵ فرمانده جنگ
آثار و برکات پرداخت خمس در زندگی
روابط اجتماعی قوی سرعت پیری را در سطح سلولی کاهش می‌دهد
مسجد سلام بزرگ‌ترین مسجد شیعیان عمان
تصویر قهرمانی کشتی جهان در توییتر فارسی
غذای پرچرب، قاتل خاموش حافظه!
کفش‌های بدبوی هندی یک جایزه جهانی گرفتند!
‌لاغری با چاشنی اعتیاد
غزه تسلیم نخواهد شد و به الگویی جهانی از مقاومت تبدیل می‌شود
رازی که ۳۰ سال پنهان ماند/داستان اولین خودروی هیبریدی هیوندای
چرا مردان خوردن گوشت را به گیاهخواری ترجیح می‌دهند؟
هیچ زنی دست‌تنها نمی‌تواند مادر خوبی شود
چرا ساده‌زیستی آرامش می‌آورد؟
زبده مثل فلاحی؛ شگفت‌انگیز مثل فکوری