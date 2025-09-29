نظرسنجی Ipsos که بیش از ۱۱۰۰ بزرگسال را در هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر مورد بررسی قرار داد، نشان داد که ۷۹٪ از مردم از نخست وزیر فعلی ناراضی هستند و تنها ۱۳٪ از راهبری او راضی هستند.

بدین ترتیب استارمر با منفی ۶۶ درصد، نامحبوب‌ترین نخست وزیر انگلیس شد. پیش از وی ریشی سوناک و جان میجر با منفی ۵۹ درصد نامحبوب‌ترین بودند.

همانطور که تلگراف گزارش داد، رای دهندگان در این نظرسنجی همچنین معتقد بودند که فاراژ نخست وزیری تواناتر از استارمر خواهد بود.

یک چهارم رای دهندگان گفتند که فاراژ رهبر حزب اصلاحات، تواناترین نخست وزیر خواهد شد در حالی که رهبر محافظه کار کیمی بادنوک تنها ۹ درصد آرا را به دست آورد.

این نظرسنجی همچنین نشان داد تنها ۱۴ درصد از رای دهندگان قصد دارند در انتخابات بعدی به محافظه‌کاران رأی دهند.

بر اساس این نظرسنجی، بادنوک تنها رهبر جریان اصلی حزب است که از نظر حامیان خود به عنوان مناسب ترین نخست وزیر شناخته نمی شود. فقط ۴۴ درصد از رای دهندگان محافظه کار فکر می کنند که او بهترین رهبر خواهد بود.

منبع: اطلاعات آنلاین