مبادلات تجاری کشور با ۱۰۰ کشور جهان در جریان است و تجارت خارجی ایران در نیمه اول سال جاری به ۵۴ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران گفت: در این مدت ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار انواع کالای غیر‌نفتی از کشورمان صادر و به میزان ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار وارد کشور شد.

عسگری اظهار داشت: میزان وزنی کالا‌های صادراتی در این مدت ۷۴ میلیون و ۹۹۷ هزار تن و میزان وزنی واردات ۱۸ میلیون و ۷۵۷ هزار تن بوده است.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به آمار مقایسه‌ای تجارت خارجی ایران در ۶ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه قبل، افزود: در این مدت صادرات غیر‌نفتی کشورمان به لحاظ وزن ۶ درصد افزایش داشته و از نظر ارزش تغییر محسوسی مشاهده نمی‌شود. در بخش واردات هم از نظر وزنی ۲ درصد افزایش داشتیم، اما از حیث ارزش شاهد کاهش ۱۵ درصدی بوده‌ایم. 

عسگری در رابطه با ترکیب کشور‌های طرف معامله در حوزه تجارت خارجی کشورمان تاکید کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد که ما در نیمسال اول سال جاری با بیش از ۱۰۰ کشور جهان تبادلات تجاری داشته‌ایم.

منبع: فارس

برچسب ها: گمرک ایران ، تجارت خارجی
