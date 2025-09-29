معاون ارزی بانک مرکزی از افزایش عرضه ارز در تالار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا گچپززاده گفت: در راستای فعالسازی تالار دوم و همچنین عمقبخشی به عملیات آن در مرکز مبادله، بررسیهایی صورت گرفته است.
معاون ارزی بانک مرکزی اظهار داشت: هدف از این بررسیها، مهیا کردن شرایط مناسب برای کالاهایی است که از یارانه کمتری برخوردارند یا مواد اولیه خود را از بورس تأمین میکنند.
وی ادامه داد: با فراهم سازی امکان تامین بخشی از ارز مورد نیاز این کالاها در تالار دوم (با نرخهای توافقی و با شرط تأمین در تالار اول)، انتظار میرود عرضه ارز در این تالار افزایش یابد.
گچ پززاده گفت: این اقدام به تسهیل و تسریع برگشت ارز برای فعالان اقتصادی در حوزههای مختلف مانند قیر، میلگرد، پروفیل و هیدروکربنها کمک خواهد کرد و امیدواریم بخشی از منابع ارزی مورد نیاز این فعالان در تالار دوم تأمین شود.
وی افزود: با صنایع فولادی و پتروشیمی مذاکراتی داشتیم تا صادرات آنها، علاوه بر رعایت سقف سال گذشته، با افزایش همراه باشد.امیدواریم ارز حاصل از این افزایش صادرات نیز به تالار دوم عرضه شود تا واردکنندگانی که دارای تخصیص و ثبت سفارشهای تخصیصیافته هستند، بتوانند با نرخ توافقی از مزایای این تالار بهرهمند شوند.
منبع: بانک مرکزی