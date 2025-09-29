شبکه سی‌ان‌ان از بازداشت دست کم سه شهروند آمریکایی دیگر توسط طالبان خبر داده است.این در حالی است که خانواده یکی از بازداشت‌شدگان از بی‌خبری مطلق از سرنوشت عزیزان خود خبر می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارش تازه شبکه خبری سی‌ان‌ان، علاوه بر پل اوربی، نویسنده آمریکایی که از چند سال پیش ناپدید شده است، دست‌کم سه شهروند دیگر ایالات متحده هنوز در بازداشت طالبان قرار دارند. این در حالی است که آمریکا با اشاره به آزادی اخیر امیر امیری، یکی از اتباع خود، ابراز امیدواری کرده است که این رهایی سرآغاز روندی برای آزادی سایر زندانیان آمریکایی در افغانستان باشد.

پل ادوین اوربی جونیور، نویسنده آمریکایی، در سال ۱۳۹۳ در مسیر سفر به مناطق مرزی پاکستان و افغانستان ناپدید شد و آخرین بار در شهر خوست دیده شده بود. هدف او تحقیق میدانی برای نوشتن کتابی درباره وضعیت منطقه اعلام شده بود.

سی‌ان‌ان افزوده که در معامله اخیر برای آزادی امیر امیری، طالبان هیچ امتیاز مستقیم و ملموسی دریافت نکرده است. این اتفاق به باور ناظران می‌تواند نشانه‌ای از باز شدن راه گفتگوهای آینده برای تبادله یا رهایی سایر زندانیان آمریکایی باشد.

در همین حال، احمد شاه حبیبی، برادر یکی از شهروندان آمریکایی بازداشت‌شده، با ابراز خوشحالی از آزادی هموطنش، از بی‌خبری خانواده از سرنوشت برادر خود ابراز نگرانی کرد. برادر وی از آگوست ۲۰۲۲ در بازداشت طالبان به سر می‌برد و هیچ تماسی با خانواده نداشته است.

دلیل بازداشت محمود شاه حبیبی, ارتباط احتمالی او با کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده، در حمله هوایی کابل دانسته شده است. با این حال، طالبان رسماً بازداشت او را انکار کرده و از محل بودن او اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

بر اساس آمار رسمی، تاکنون پنج شهروند آمریکایی از بازداشت طالبان رها شده‌اند. وزیر خارجه آمریکا نیز تأکید کرده که دولت این کشور به تلاش‌های خود برای آزادی سایر شهروندان آمریکایی از زندان‌های طالبان ادامه خواهد داد.

