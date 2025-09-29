ارتش اسرائیل یک دستگاه بیل مکانیکی در دره بقاع را هدف قرار داد و راننده آن را شهید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش رسانه‌های محلی، یک نفر در جریان حمله اسرائیل به دره بقاع در شرق لبنان روز دوشنبه شهید شد. این جدیدترین نقض توافق آتش‌بس است.

خبرگزاری ملی لبنان (NNA) گزارش داد که یک پهپاد، یک دستگاه بیل مکانیکی در منطقه الشامسیه را هدف قرار داده و راننده آن را به شهادت رسانده است.

ارتش اسرائیل بلافاصله در مورد این حمله اظهارنظری نکرده است.

پس از یک سال درگیری‌های مرزی بین حزب‌الله و اسرائیل که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، در نوامبر ۲۰۲۴ یک آتش‌بس به دست آمد. این درگیری تا سپتامبر ۲۰۲۴ به یک تهاجم تمام‌عیار اسرائیل تبدیل شده بود که منجر به کشته شدن بیش از ۴۰۰۰ نفر و زخمی شدن حدود ۱۷۰۰۰ نفر شد.

بر اساس شرایط آتش‌بس، اسرائیل موظف بود تا ژانویه ۲۰۲۵ به طور کامل از جنوب لبنان خارج شود. با این حال، این رژیم تاکنون تنها به صورت جزئی نیروهایش را خارج کرده و همچنان در پنج پاسگاه مرزی حضور نظامی خود را حفظ کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: حمله اسرائیل به لبنان ، آتش‌بس در لبنان
خبرهای مرتبط
شکست توهم جولانی در نیویورک: اسرائیل او را نپذیرفت
دبیرکل جنبش نجباء عراق؛
ترور نصرالله، پایان داستان نیست/ روی شکست مقاومت شرط نبندید
دولت لبنان و هراس از یاد نصرالله
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترس اسرائیل از حمله ایران پس از اعمال مکانیسم ماشه
اسنپ‌بک چگونه «بلوک شرقی» را متولد کرد؟
شکست توهم جولانی در نیویورک: اسرائیل او را نپذیرفت
تحریم‌های جدید ایران؛ تهدیدی برای اقتصاد افغانستان
اتحادیه اروپا اعمال مجدد تحریم‌های ایران را تأیید کرد
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سرگرفت
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در اراضی اشغالی
رکوردشکنی طلای جهانی درپی تضعیف دلار
تدوین «اطلس اشتغال اتباع خارجی» در تهران برای مهار اشتغال غیرقانونی
ناوگان صمود ۴ روز با غزه فاصله دارد
آخرین اخبار
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل در شرق لبنان
پوتین دستور بزرگترین فراخوان پاییزی خدمت سربازی از سال ۲۰۱۶ را صادر کرد
انگلیس از یک «حادثه» در نزدیکی عدن یمن خبر داد
ترامپ روی فیلم‌های خارجی هم تعرفه بست
تجهیز مرز دوغارون؛ شریان حیاتی صادرات سوخت ایران به افغانستان
ارسال کمک های هند به افغانستان از طریق چابهار
۳ آمریکایی در زندان های افغانستان
مرگ ۵ کودک بر اثر سرخک؛ آغاز کارزار واکسیناسیون گسترده در افغانستان
گفتگوی ترامپ و امیر قطر پیش از دیدارش با نتانیاهو
حبس ابد برای شهروند عراقی به اتهام قاچاق جنگجو به ارتش روسیه
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سرگرفت
کاخ سفید: توافق غزه «بسیار نزدیک» است
قطع سراسری اینترنت فیبر نوری در افغانستان
پوتین قانون خروج از معاهده ضد شکنجه اتحادیه اروپا را امضا کرد
انگلیس تحریم‌های جدید مرتبط با ایران اعمال کرد
مدودف: اروپا توان تحمل جنگ با ما را ندارد
کلوگ: اوکراین می‌تواند اجازه حملات به عمق خاک روسیه را داشته باشد
اسموتریچ خواستار «آزادی کامل عملیاتی» ارتش اسرائیل در غزه شد
توانایی جنگنده‌های مصر شوک جدید به اسرائیل
۴۴ رشته ورزشی برای مهاجرین افغانستانی در ایران + فیلم
موشک‌های ۲۵۰۰ کیلومتری در راه اوکراین؟
ترس اسرائیل از حمله ایران پس از اعمال مکانیسم ماشه
ناوگان صمود ۴ روز با غزه فاصله دارد
اتحادیه اروپا اعمال مجدد تحریم‌های ایران را تأیید کرد
پنتاگون از سازندگان موشک خواسته که تولید خود را دو برابر کنند
شکست توهم جولانی در نیویورک: اسرائیل او را نپذیرفت
قیمت نقره از مرز ۴۷ دلار عبور کرد
سوئد و فرانسه سیستم‌های ضد پهپاد برای پشتیبانی از امنیت اجلاس دانمارک ارسال می‌کنند
اتحادیه اروپا ممکن است درباره مصادره دارایی‌های روسیه تصمیم بگیرد
آغاز نشست اسلام‌آباد با حضور مخالفان طالبان برای«وحدت و اعتماد»