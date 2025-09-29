ارتش اسرائیل یک دستگاه بیل مکانیکی در دره بقاع را هدف قرار داد و راننده آن را شهید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش رسانه‌های محلی، یک نفر در جریان حمله اسرائیل به دره بقاع در شرق لبنان روز دوشنبه شهید شد. این جدیدترین نقض توافق آتش‌بس است.

خبرگزاری ملی لبنان (NNA) گزارش داد که یک پهپاد، یک دستگاه بیل مکانیکی در منطقه الشامسیه را هدف قرار داده و راننده آن را به شهادت رسانده است.

ارتش اسرائیل بلافاصله در مورد این حمله اظهارنظری نکرده است.

پس از یک سال درگیری‌های مرزی بین حزب‌الله و اسرائیل که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، در نوامبر ۲۰۲۴ یک آتش‌بس به دست آمد. این درگیری تا سپتامبر ۲۰۲۴ به یک تهاجم تمام‌عیار اسرائیل تبدیل شده بود که منجر به کشته شدن بیش از ۴۰۰۰ نفر و زخمی شدن حدود ۱۷۰۰۰ نفر شد.

بر اساس شرایط آتش‌بس، اسرائیل موظف بود تا ژانویه ۲۰۲۵ به طور کامل از جنوب لبنان خارج شود. با این حال، این رژیم تاکنون تنها به صورت جزئی نیروهایش را خارج کرده و همچنان در پنج پاسگاه مرزی حضور نظامی خود را حفظ کرده است.

منبع: آناتولی